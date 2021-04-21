Силуанов отметил, что озвученные Путиным выплаты в разы ниже, чем прошлогодние

По словам Министра финансов России Антона Силуанова, расходы на реализацию новых социальных выплат, которые представил в рамках своего послания Федеральному собранию Владимир Путин, составят примерно 270 миллиардов в 2021 году и ещё 130 миллиардов в 2022-м.

В сумме на два года президент, таким образом, выделил всего 400 миллиардов. В прошлом году, после очередного послания Путина, Силуанов говорил, что на реализацию социальных обещаний президента понадобятся расходы бюджета в 400 миллиардов в 2020 году, и они будут «гораздо выше» в 2021-м.

«Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы, — заявил Силуанов в эфире федерального телевидения. — Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тысяч рублей к началу учебного года, о чем сегодня сказал президент. На это потребуется порядка 170 млрд рублей».

Он также заверил, что никаких инфляционных рисков выделение таких сумм не несет.

Напомним, что кроме социальных выплат на детей Путин также пообещал реструктурировать и пролонгировать уже имеющиеся кредиты регионов за счет государства, а также ввести новые «инфраструктурные кредиты», предназначенных для субъектов федерации в зависимости от размера существующих задолженностей на осуществление проектов, одобренных предварительно правительством. Они будут выдаваться на срок до 15 лет под ставку не более 3% годовых.