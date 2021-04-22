Социально значимые продукты за год подорожали на 15%. Заморозки цен не спасли

Исследование «Финэкспертизы» показывает, что в России рост цен на социально значимые продукты питания почти в три раза превышает инфляцию. Дешевые продукты быстро дорожают, причем заметнее всего в наиболее бедных регионах — всё это загоняет самых малообеспеченных россиян в так называемую «ловушку нищеты», то есть они фактически теряют возможность выйти из бедности.

Если сравнивать цены год к году, в марте социально значимые товары, то есть корзина из 24 наименований (дешевое мясо, курица, рыба, масло, молоко, хлеб, крупы, овощи и другое) подорожали на 15,6% пока потребительская инфляция составила лишь 5,8%, а продовольственная — 7,6%, передает The Bell. Отличия почти в три и два раза соответственно.

Морковь, сахар и картофель выросли в цене почти на 50%, яйца и гречка — на треть, подсолнечное масло — на четверть, курица подорожала на 18,6%, мука — на 14,2%, рис — на 13,4%, а яблоки — на 12,1%. Единственные два наименования, стоимость которых за этот год уменьшилась — пшено и белокочанная капуста.

Никакого влияния усилия властей на регулирование цен на сахар и масло в итоге так и не оказали, причем глава «Финэкспертизы» Елена Трубникова поясняет, что это даже в теории не является разумным решением проблемы, так как люди все равно будут вынуждены оплатить разницу между «замороженными» ценами и реальными, просто делать они это будут «окольными путями», то есть через другие продукты или «снижение инвестиций и производственного потенциала отечественных предприятий».