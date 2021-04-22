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22 апреля, четверг

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[12:18]ТВ предпочло митингам за Навального послание Путина, Чехию, Украину и Сирию
[12:07]Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
[11:35]"Есть задача устроить такой вот перформанс": Захарова об ультиматуме Чехии
[11:13]Ройзман не пойдет в Госдуму: "Я всё понимаю и не сажусь с ними играть"
[10:08]Чехия поставила Кремлю ультиматум. Выслать могут ещё 60 человек из посольства
[09:21]Песков предложил жителям России и Беларуси "привыкать" жить в кольце врагов
[08:57]Митинги, эвакуация Навального, разрыв отношений с Чехией. Главное к 22 апреля
[08:21]Власти Японии вновь введут режим ЧС в крупнейших городах из-за COVID-19
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[00:45]Захар Прилепин выступит на субботнем съезде КПРФ

21 апреля, среда

[23:59]1485 человек задержаны на митингах в России. В Питере – 669, а в Москве – 26
[22:36]В Дагестане 19-летнюю активистку задержали в училище и оштрафовали на 500 рублей
[21:31]СМИ жалуются, что "ВКонтакте" удаляет видео задержаний с акций протеста 
[21:05]В Петербурге против митингующих начали применять электрошокеры
[20:20]В Петербурге начались массовые задержания
[19:59]СМИ: У некоторых полицейских, работающих на акции в Москве, нет нагрудных знаков
[19:17]Авария с машиной ОМОНа стала причиной пробки в центре Москвы
[19:04]В Челябинске росгвардеец применил против участника митинга удушающий прием
[18:39]Кадыров младший готов повторно выйти на ринг из-за критики его победы
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[15:07]Силуанов отметил, что озвученные Путиным выплаты в разы ниже, чем прошлогодние
[14:33]Рыжков задержан за ретвит "Эха", Яшин следит за наружкой, Ярмыш вменили абсурд
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[11:45]"В этой стране нет ни права, ни закона": Звягинцев поддержал Навального
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20 апреля, вторник

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Ройзман не пойдет в Госдуму: "Я всё понимаю и не сажусь с ними играть"

Политика
11:13, 22 апреля 2021

Ройзман не пойдет в Госдуму: "Я всё понимаю и не сажусь с ними играть"
Евгений Ройзман // Фото: Instagram
Евгений Ройзман // Фото: Instagram

Бывший мэр Екатеринбурга, экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман объявил, что принял решение отказаться от участия в выборах в Госдуму. Ни одна партия не смогла гарантировать ему участие, а собрать подписи, по его мнению, в нынешней ситуации просто невозможно. Вести кампанию он готов только ради результата, а если его добиться нельзя, Ройзману «есть, чем заняться».

«Я хочу, чтобы вы услышали лично от меня. Я не пойду в Государственную думу. То есть я принял решение не участвовать в этом процессе по ряду причин»,

— заявил политик в ходе своей пресс-конференции сразу после того как заявил о начале очередного крупного благотворительного сбора (150 миллионов рублей) на двухлетнего ребенка.

«Одна из первых и основных причин — техническая невозможность. Ни одна партия не дает гарантий, что меня зарегистрируют и не снимут — ни одна партия», — поясняет Ройзман, добавляя, что последнее предложение от одной из малых партий вызвало у него улыбку: «В свое время из-за меня две партии снесли и, ну, если они не побоятся, то у них снесут ещё и третью, то есть нет возможности избираться».

Политик также подробно разобрал, почему считает нереальным сбор подписей за свое выдвижение, предварительно оговорившись, что для него «это самый честный старт кампании». «В России ни одни выборы в Госдуму не проходили по одинаковым правилам — правила постоянно меняются: имеем дело с наперсточниками, поэтому никаких иллюзий нет», — чтобы выдвинуться в среднем нужно около 15 тысяч подписей, а так как любая грамматическая ошибка в них может служить поводом забраковать её, то с запасом нужно собирать 20 тысяч, говорит Ройзман. 

Чтобы подпись гарантированно признали, нужно заверить её у нотариуса, но на такое количество подписей в Екатеринбурге просто не хватит нотариальных контор, так как в день одна из них может заверить лишь около 40: «Нет столько нотариусов, чтобы заверить, — технически невозможно». При этом стоимость одного заверения — 1400 рублей, а значит для сбора всех только на эти цели нужно найти 20 миллионов рублей, понимая, что итоговая цель невыполнима: 

«Вкладываешь море энергии, поднимаешь всех своих сторонников только для того, чтобы убедиться, что подписи собрать невозможно, — подытоживает политик. — Я человек взрослый, меня не интересует никакая движуха, я уже насмотрелся, я могу работать только на результат. И когда ты на старте понимаешь, что нет технической возможности добиться результата (...) Я всё понимаю и не сажусь с ними играть в этой ситуации»

Также Ройзман обратил внимание на то, что депутатская работа для него требует больших усилий —  речь идет о том, чтобы «пять лет своей жизни потратить на своих избирателей». Он говорит, что это как «тяжелющий рюкзак, который надо надеть на себя и тащить его в гору». Бывший мэр Екатеринбурга заверяет, что и без участия в выборах ему «есть чем заняться», напоминая о благотворительности, которая, по его словам, также отнимает большое количество сил и заставляет федеральные власти обращать внимание на подобные вопросы.

Евгений Ройзман ранее говорил, что рассматривает возможность баллотироваться в Госдуму от одной из партий и изучает предложения. После скандального текста основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, в котором тот жестко критикует находящегося в месте лишения свободы Алексея Навального, Ройзман сказал, что более не рассматривает выдвижение от «Яблока», так как лично хорошо знаком лишь с Явлинским, а на местное отделение партии положиться не может.

Теги: #Евгений Ройзман #выборы в Госдуму

Рубрика: Политика

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