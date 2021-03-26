"Нахождение на улице – кто мне это запретит?" Ройзмана оштрафовали за митинги

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был признан виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ о нарушении порядка проведения митинга в связи с его участием в несогласованных акциях в поддержку политика Алексея Навального 23 и 31 января. Ему назначили штраф по 20 тысяч рублей за каждую акцию. Сегодня у него ещё один суд из-за акции 31 января, но он свою вину не признает, настаивая на том, что собираться «мирно и без оружия» — конституционное право каждого гражданина России.

«Просто моё нахождение на улице — кто мне это запретит? В Конституции не сказано, что надо согласовывать мероприятия. В Конституции сказано, что люди могут выходить мирно и без оружия»,

— передает его слова в суде Znak.com. В своем твиттере политик добавляет, что в ходе заседания «судья так и не смогла объяснить, кто может запретить гражданам России собираться мирно и без оружия».

Сторона обвинения объяснила, что Ройзман не уходил с митинга, несмотря на требования полицейских. Сам политик эти требования считает противоречащими Основному закону России. Предъявление претензий через два месяца после события там списали на «трудозатратность» процедуры.

Представляющая интересы бывшего мэра Юлия Федотова заявила, что считает дело политически мотивированным и связывает его с недовольством действующей власти позицией Ройзмана:

«Все всё понимают. Дело возбуждено только, потому что этого человека зовут Евгений Ройзман. Он единственный всенародно избранный мэр, который был открыт, не ездил в кортежах, поддерживал оппозицию, со всеми дружил. Это единственное, за что его судят, а не за митинги», — уверена юрист.

Напомним, что Ройзман заявлял о своем намерении принять участие в выборах в Госдуму от Екатеринбурга, но пока не определился с форматом участия. В случае третьего дела об участии в протестных акциях его смогут привлечь по «дадинской статье», тем самым лишив возможности участия в выборах (эта норма была принята Госдумой летом прошлого года).