Ройзман высказался о задержаниях на форуме: "За каждым депутатом стоят тысячи людей"

Бывшего мэра Екатеринбурга и экс-депутата Государственной думы Евгения Ройзмана выпустили из отделения полиции после задержания на форуме муниципальных депутатов «Муниципальная Россия». Он рассказал, что в тот момент, когда силовики ворвались в зал, он по иронии рассказывал, что нужно искать компромиссы с политическими противниками.

«Когда вошла полиция, я в это время говорил для всех депутатов, что когда ты заходишь во власть, ты должен понимать, что там сидят такие же люди, они учились с тобой в одних школах, в одних институтах, то есть надо все равно контактировать, искать компромиссы — в этот момент зашла полиция», — рассказывает он изданию «Вот Так».

В целом он положительно охарактеризовал мероприятие и удивился решению задержать всех собравшихся. «Форум был интересный, потому что собрались самые разные депутаты, порядка 200 человек: муниципальные депутаты, депутаты законодательных собраний, я своих видел там, из Свердловской области, из екатеринбургской городской думы, видел москвичей, Томск, Новосибирск, Иваново, Саратов, Ярославль — география широкая, — рассказывает Ройзман. —

Очень много депутатов, но надо понимать, что за каждым депутатом стоят тысячи людей. И вот поговорили бы обо всем, прошел бы этот форум, ну, все бы пожали друг другу руки и разъехались — нет же, надо было задержать 200 человек на пустом месте, депутатов — нелепая такая ситуация».

Во время беседы со следователями его ни о чем особенном не спрашивали, однако он намерен выяснить, что происходит сейчас с его коллегами, включая главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина и координатора «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова, которых «достаточно жестко» задержали, несмотря на отсутствие сопротивления с их стороны.

ТАСС со ссылкой на МВД сообщает, что задержаны были около 200 человек. Примерно о таком же порядке цифр говорит и «ОВД-Инфо». Пресс-служба МВД Москвы поясняет, что кроме сотрудничества с «нежелательной организацией» (не уточняется, какой именно), на форуме также обнаружили «нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований».

Г-н Пивоваров это отрицает: «Полная чушь, все нормы были соблюдены и сами сотрудники никаких претензий на этот счёт не озвучивали».