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Ходорковский высмеял сравнение форума мундепов с учреждением его партии

Политика
16:39, 13 марта 2021

Ходорковский высмеял сравнение форума мундепов с учреждением его партии
Михаил Ходорковский // Фото: Global Look Press
Михаил Ходорковский // Фото: Global Look Press

Основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский прокомментировал в своем Twitter информацию о том, что Кремль якобы счел форум муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» зарождающейся «партией Ходорковского». 

Ранее об этом заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который известен своими инсайдами от чиновников из высших эшелонов власти: «Кремль увидел в съезде мундепов в Москве создание партии Ходорковского из легально избранных представителей власти», — приводил его слова Sobesednik.ru. Обычно г-н Венедиктов говорит, что источники делятся с ним сведениями во время употребления алкогольных напитков.

«Алексей Алексеевич, ваши легендарные собутыльники на этот раз, похоже, выпили все сами...)» — иронизирует в ответ Ходорковский, недвусмысленно намекая, что подобные заявления нельзя воспринимать всерьез. Как отмечал ранее Sobesednik.ru, хотя организацией съезда и занимались связанные с Ходорковским «Объединенные демократы», множество участников форума имеют отношение к другим структурам демократической оппозиции, в том числе среди них множество соратников Алексея Навального.

Тем временем сообщается, что задержанных уже начали выпускать из ОВД: на свободу в числе прочих вышли бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат законодательного собрания Томска и глава местного штаба Навального Ксения Фадеева.

Теги: #Ходорковский / "Открытая Россия" #Венедиктов

Рубрика: Политика

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