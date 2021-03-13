Венедиктов увидел в сорванном форуме депутатов "создание партии Ходорковского"

Главный редактор радиостанции «Эхо Москва» Алексей Венедиктов выдвинул специфическую теорию, согласно которой разгон форума муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» и задержание его участников были инспирированы Кремлем из-за страха перед созданием новой демократической партии Михаила Ходорковского.

«Кремль увидел в съезде мундепов в Москве создание партии Ходорковского из легально избранных представителей власти», — пишет он.

Организацией форума действительно занимались «Объединенные демократы», проект Михаила Ходорковского, помогающий независимым кандидатам участвовать в выборах на муниципальном уровне. Однако среди участников было множество людей, прямо или косвенно относящихся к команде Алексея Навального: например, его бывший соратник Илья Яшин (глава муниципального округа Красносельский), депутаты городского парламента Томска Андрей Фатеев и Ксения Фадеева, волонтеры избирательного штаба Любови Соболь и многие другие. Кроме того, среди участников форума были депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов и представитель петербургского заксобрания Максим Резник, избиравшийся от «Партии Роста» (а до того представлявший партию «Яблоко»). Всего задержаны были более 150 человек.

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков называет срыв форума политическим давлением со стороны действующей власти: «Задерживать людей — глупость. Очередной факт давления на активистов. Власти ведут ко взаимному ожесточению. Все должны быть освобождены». Партия также призывает к отмене законов об иноагентах и «нежелательных организациях». Задержание всех участников мероприятия, отметим, полицейские объяснили именно связями с последними.

Между тем журналист «Эха Москвы» Александр Плющев полагает, что задержание всех этих людей нужно властям для недопуска их к выборам в Госдуму осенью: «Мы знаем, что власти обычно ничего не стоит допустить проведения мероприятия. Но тут именно, что допустили, собрали всех, чтобы всех задержать, предъявить сотрудничество с нежелательной организацией, что в перспективе может закончиться уголовным делом и отстранением от выборов». Венедиктов с этим мнением соглашается.

В Кремле массовые задержания представителей оппозиции пока никак не прокомментировали.