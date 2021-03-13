Полиция сорвала форум оппозиции в Москве, задержаны Пивоваров, Кара-Мурза и Яшин

Сотрудники полиции пришли на форум муниципальных депутатов, который проводился в Москве при поддержке организации «Открытая Россия», признанной нежелательной в России.

«Ваше мероприятие окончено. По факту осуществления деятельности иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной в России. Вы сейчас все будете задержаны и доставлены в территориальное подразделение для составления административных протоколов», – обьявил сотрудник МВД.

После этого полицейские начали задерживать собравшихся.

«Я считаю, что форум муниципальных депутатов можно признать состоявшимся», – обьявил ведущий.

Всего мероприятие продлилось порядка 30 минут.

Полицейские задержали политиков Владимира Кара-Мурзу, Андрея Пивоварова и Илью Яшина. Задержания сопровождались криками «Позор!»

Также задержана муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

На форум муниципальных депутатов приехали политики из 10 регионов, которые должны были обменяться мнениями по поводу участия в сентябрьских выборах. Как сообщили Sobesednik.ru, в целом мероприятие посетили около ста человек.