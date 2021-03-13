Полиция внедрилась в чаты оппозиции в Telegram, чтобы задержать ее сторонников

Сотрудники полиции получили данные из чатов сторонников оппозиционных движений в мессенджере Telegram, чтобы задержать участников форума муниципальных депутатов в Москве. Об этом Sobesednik.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, скриншоты из чатов в Telegram присутствуют в материалах дела о совершении административного правонарушения по статье КоАП о сотрудничестве с «нежелательной» организацией. Среди «доказательств», в частности, приводятся чаты с делегатами форума, где состояли примерно 50 человек.

В постановлениях о возбуждении дел силовики также ссылаются на страницы оппозиционных политиков в социальных сетях, а также на рапорты сотрудников МВД.

По последним данным, участников форума мундепов начали отпускать из отделов полиции.

В субботу утром полиция пришла на форум «Муниципальная Россия», который проходил в гостинице «Измайлово». Мероприятие планировалось проводить в течение двух дней — 13 и 14 марта. Однако через полчаса после его начала в помещение конференц-зала зашли полицейские и объявили, что мероприятие организовано «нежелательной» организацией, поэтому оно окончено, а все его участники задержаны.

Впоследствии в автозаки были отправлены около полутора сотен человек, в том числе московские муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, политики Евгений Ройзман, Владимир Кара-Мурза и Максим Резник, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, а также ряд муниципальных депутатов из регионов России.

По данным Sobesednik.ru, Кара-Мурзу и Резника доставили в ОВД Преображенское.

Полицейские также пытались задержать нескольких журналистов, но позднее их отпустили. На задержанных составили протоколы по статье 20.33 КоАП РФ («Сотрудничество с нежелательной организацией») — для физических лиц она предусматривает штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

В МВД официально не прокомментировали произошедшее.

Как сообщили Sobesednik.ru в пресс-службе незарегистрированной «Открытой России», она не имеет отношения к проведению форума. Его проводили под эгидой движения «Объединенные демократы», который был запущен в 2017 году перед муниципальными выборами в Москве политиком Дмитрием Гудковым и активистом Максимом Кацем.

Координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров заявил, что полиция пришла срывать мероприятие.

— На моей памяти впервые в России вот так пакуют целый форум — и спикеров, и участников, и организаторов. Силовики забывают, что перед ними муниципальные депутаты, каждый из которых представляет своих избирателей — больше 150 делегатов из 56 регионов. Многие прошли через сложнейшие кампании и этим их не запугаешь, а разве что разозлишь, — сказал он.

«Открытая Россия» еще в 2017 году была признана в РФ «нежелательной организацией». В 2019-м движение объявило о ликвидации, а его активисты объявили об учреждении другой структуры с аналогичным названием. Оно так и не получило регистрацию в Минюсте.

В конце февраля Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам лишения свободы условно члена федерального совета «Открытой России» Анастасию Шевченко. Она стала первым в России человеком, на которого заведено уголовное дело по обвинению в участии в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной.