Помощник раскрыл роль Ходорковского в смягчении приговора Шевченко

Пресс-секретарь Михаила Ходорковского Максим Дбар рассказал Sobesednik.ru о своей оценке приговора Анастасии Шевченко.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам условного срока политическую активистку Анастасию Шевченко.

По версии обвинения, Анастасия сотрудничала с движением «Открытая Россия. Великобритания» (была признана нежелательной в РФ). По версии защиты – с законной сетевой организацией «Открытая Россия», основанной в Москве.

В этом качестве Шевченко участвовала в политических дебатах и митингах, читала лекции на семинарах.

– Власть пытается запретить оппозиционную политику как таковую, – считает Максим Дбар, – В случае с Анастасией Шевченко – это тактическая попытка властей ограничить абсолютно законную политическую и активистскую деятельность, на которую имеет право каждый гражданин России. Сегодня оппозиционные политики, безусловно, уже понимают эти риски и сознательно идут на них.

По словам Максима Дбара, процесс над Анастасией Шевченко по статье о «нежелательных организациях» был показательным.

– И показательным, и модельным. Но не только со стороны власти.

Гражданское общество демонстрировало свои возможности по консолидации и защите своего представителя. И это сработало. Тот факт, что Анастасию приговорили к условному сроку, а не реальному, как запрашивал прокурор, безусловно, является заслугой адвокатов и нашей Правозащиты Открытки, но также и следствие мобилизации гражданского общества.

Готовность активистов, журналистов, блогеров и друзей приехать в Ростов, пойти на суд, не дать этому приговору состояться в тишине, конечно, повлияла на решение властей.