"Путиным давно управляют": Ходорковский сделал громкое заявление

Владимир Путин хочет уйти с поста президента, однако главная проблема заключается в том, что никто, кроме него самого, не может гарантировать ему безопасность. Это является главной причиной, по которой глава государства в конце концов решит остаться на посту президента. Вместе с этим, существует небольшая вероятность, что решение об уходе все-таки будет принято — в этом случае в качестве преемника выступит человек, максимально преданный Владимиру Путину. Такое заявление в интервью журналисту Дмитрию Гордону сделал российский политический деятель, беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Михаил Ходорковский // стоп-кадр: YouTube

Он добавил, что президент давно управляется своим окружением и не обладает достоверной независимой информацией. Ходорковский считает, что Владимир Путин уже так долго находится во власти, что вырваться в спокойную жизнь ему будет крайне сложно.

«Чем и как закончит Владимир Путин? Он сейчас этого не знает сам — он, конечно, хочет уйти, без всякого сомнения. Путин хочет просто спокойно пожить для себя, но он никому не верит: не верит в институты, не верит до конца в людей. Даже Дмитрию Медведеву, хотя ему он верит больше всех остальных.

В связи с этим Владимир Путин скорее всего в последний момент решит остаться, потому что без него некому больше обеспечить ему безопасность. Он не похож на Ельцина, который в свое время поверил Путину. Вместе с этим, мое представление сейчас — Владимир Путин хочет уйти. Если Путин все-таки решит уйти, то он постарается оставить наиболее преданного себе человека: это мог бы быть Медведев, Нарышкин или Дюмин.

Но проблема в том, что Путин уже давно управляем своим окружением — он считает, что по-прежнему получает независимую информацию, но всю информацию, которую он считает независимой, уже формирует его окружение. К слову, это одна из причин, почему после 10 лет из власти нужно уходить, потому что со временем вырваться уже никак не получится», — отметил Ходорковский.