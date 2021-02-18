Анастасию Шевченко приговорили к 4 годам условно

Активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко приговорена районным судом в Ростове-на-Дону к четырем годам лишения свободы условно. Об этом пишет Znak.com. Сегодня ее признали виновной в деятельности «нежелательной организации».

Обвинение требовало лишить Шевченко свободы на пять лет. Сама активистка заявляла, что готова была сегодня покинуть суд под конвоем.

Согласно приговору, в деятельности Анастасии были обнаружены угрозы конституционному строю РФ.

Уголовное дело о деятельности «нежелательной организации» против Анастасии Шевченко было заведено в 2019 году. За время нахождения под стражей у обвиняемой умерла дочь.