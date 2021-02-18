Суд Ростова-на-Дону признал виновной активистку Анастасию Шевченко

Активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко признали виновной по делу об осуществлении деятельности «нежелательной организации».

Соответствующее решение вынес Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону, пишет «Дождь» со ссылкой на адвоката активистки Сергея Бадамшина.

Отмечается, что прокурор Владимир Пушнов, который запросил для Шевченко пять лет лишения свободы, не явился на заседание суда.

Сама активистка вину не признает.

Анастасия Шевченко стала первым в России фигурантом дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (статья 284.1 УК). Дело завели в январе 2019 года, с тех пор она находится под домашним арестом. За это время у женщины умерла дочь-инвалид, которая жила в интернате для детей с особенностями развития. У Шевченко есть двое несовершеннолетних детей.