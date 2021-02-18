Какой приговор вынесут активистке "Открытки" Анастасии Шевченко

В Ростове-на-Дону с минуты на минуту начнется оглашение приговора по делу Анастасии Шевченко, впервые в России обвиненной по делу о «нежелательной организации» («Открытой России»). Обвинение запросило для нее почти максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. Уже два года активистка находится под домашним арестом. Во время следствия у нее погибла старшая дочь-инвалид. Следователи долгое время не отпускали Шевченко к умирающей девочке.

«Состав преступления» Анастасии таков: участие в санкционированном митинге с плакатом «Надоел», проведение правозащитного семинара и дебатов. В ходе всего процесса Анастасия последовательно и неуклонно отрицала свою вину и пыталась доказать суду всю абсурдность выдвигаемых против нее обвинений. Однако, по уже сложившейся практике подобных процессов, ее доводы никак не повлияли на мнение суда.

«Свое участие в российском движении «Открытая Россия» я никогда не скрывала, – сказала Анастасия в своем последнем слове. – А наоборот, с гордостью везде говорила. Поскольку я выступаю за открытый диалог власти и общества, за открытые дебаты, а не пинки из-за запотевшего забрала; за открытые отношения с другими странами, честные правила бизнеса, за открытые честные выборы, новости в СМИ. В чем моя вина в таком случае? Я просто хочу, чтобы мои дети и ваши дети жили в чистом красивом городе, в стране, где соблюдаются законы и права человека, где нет политических репрессий. Прошу вас не участвовать в политических репрессиях, даже не для себя, а для ваших детей. Людьми оставайтесь, пожалуйста, — вот мое последнее слово».

Адвокат Сергей Бадамшин высказал мнение, что суд должен вынести оправдательный приговор. Менее оптимистичной оказалась политик Юлия Галямина, приехавшая на суд поддержать Анастасию: «Надеюсь, они не посадят ее в тюрьму». Напомним, что сама Юлия недавно была осуждена условно по ст. 212.1.

кстати

В это же время в Мособлсуде начинается рассмотрение апелляции на приговор экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну. Заседание еще толком не началось, а Шестуну уже вынесли одно замечание – он отказался встать по требованию судьи, сославшись на больную ногу. После некоторых препирательств Шестуну разрешили присесть.

Из зала удалили все СМИ, включая государственные.