Приговор – 2 года условно: Юлии Галяминой стало плохо в суде

Перед оглашением приговора муниципальный депутат Юлия Галямина, обвиненная по «дадинской статье», чуть не потеряла сознание. Она почувствовала головокружение, и судья Анатолий Беляков позволил ей слушать приговор сидя. Однако затем он сделал Юлии несколько замечаний и заставил встать.

Согласно тексту приговора, Юлия Галямина «создавала условия для... правонарушений, находясь на площади. Сохраняла угрозу конституционно охраняемым требованиям», спрашивала избирателей «сколько можно терпеть чиновников, плюющих нам в лица?!» и, «презирая конституционные ценности», посетила «несанкционированный митинг» 15 июля на Пушкинской площади. Напомним, что на самом деле это был сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ.

Встречи Юлии Галяминой с избирателями, не требующие согласования, превратились мановением судьи в «несогласованные акции». Одним из правонарушений, легших в основу уголовного дела, стало размещение Юлией в Фейсбуке «информационного поста».

Судья Беляков счел, что доказательств для признания вины Галяминой достаточно. Показания защиты суд назвал «субъективными» и противоречащими «объективным обстоятельствам дела». «Галямина изначально избрала неконструктивную форму поведения», — зачитал судья Беляков.

Также из его уст прозвучала замечательная фраза: «Несогласованные акции не могут считаться мирными». У нее есть шанс войти в историю, если ее не затмят трусы Навального.

В результате суд признал Юлию Галямину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Судья Анатолий Беляков – примечательная личность. Он вынес как минимум два приговора по «московскому делу»: дал 2 года Даниле Беглецу и 3 года Эдуарду Малышевскому. Также он отказался удовлетворять жалобу дизайнера Константина Коновалова на бездействие Следственного комитета. 27 июля в центре Москвы Коновалова задержали сотрудники Росгвардии во время пробежки и сломали ногу.