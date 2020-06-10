Юлия Галямина: Голосование – это возможность сказать "Нет" поправкам

Участники кампании «НЕТ!» против изменения Конституции направили в ЦИК жалобу на запущенный ЦИКом же сайт голосования, где вместо информации о голосовании был размещен огромный агитирущиий за поправки плакат.

«Продолжаем забрасывать ЦИК жалобами», – сообщила об этом в ФБ одна из инициаторов кампании, мундеп Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина. Как ни странно, ЦИК отреагировал очень оперативно: агитация с сайта исчезла.

Юлия Галямина

– Юлия, какая это была по счету жалоба и всегда ли ЦИК так прислушивается к мнению общественности, как в этот раз?

– Какая по счету – уже не помню. Не первая и не последняя. Они начали откликаться на них только после того, как было объявлено о дате голосования. До этого реагировали прохладно. Видимо, сейчас они просто боятся скандалов.

– Этот сайт ЦИК, будем честны, мало кто посещает. А как быть с телеагитацией, которая продолжается и у которой все-таки очень большая аудитория?

– Будем дальше на них как-то давить, есть некоторые идеи.

По мнению ЦИК, агитация на ТВ не ведется. Они утверждают, что это «информирование». Так они ответили нам на требование предоставить бесплатное время на ТВ для агитации против поправок.

– Сейчас идет активная дискуссия, что делать 1 июля: идти голосовать «Нет» или бойкотировать. Какова ваша позиция?

– Мы считаем, что нужно идти голосовать, так как это одна из возможностей массово сказать «Нет». Даже если они плохо посчитают, они будут знать правду. И, с другой стороны, люди увидят, что их обманули. Это важно.

Мы не против бойкотчиков: люди считают, что так правильней. Мы им предлагаем как-то по-другому высказать свою позицию, предлагаем разные варианты, как это можно сделать: в соцсетях, у себя в подъезде. Даже если вы не голосуете, можно прийти на участок и сказать «Нет» другим способом.

– Мне кажется, люди и не сомневаются в том, что их обманут. Много раз слышала такие разговоры даже среди с виду совершенно аполитичных людей. Может ли фальсификация результатов стать триггером к массовым протестам подобных тем, что были летом прошлого года?

– Теоретически может. Если люди придут и проголосуют, а потом получат фальшивку. Если люди останутся дома, это, конечно же, не станет триггером. Но если, например, вы боитесь коронавируса, можно остаться дома и проголосовать через интернет.