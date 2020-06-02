ЦИК: Закон не предусматривает агитацию против поправок в Конституцию

Представитель Центризбиркома Майа Гришина пояснила, что в рамках принятого закона о проведении общероссийского волеизъявления о поправках в Конституцию агитировать «против» нельзя, как и агитировать «за». По её словам, рекламная компания в СМИ и иных рекламных носителях используется лишь для информирования граждан о проведении плебисцита.

«Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ», — приводит её слова РБК.

Гришина пояснила, что не видела соответствующего обращения представителей компании «Нет», выступающих против принятия поправок, но обещала «внимательно рассмотреть» это письмо, когда оно дойдет до ЦИК.

Оппозиционеры потребовали от ЦИК предоставить им равный доступ к СМИ и рекламным площадям для агитации, аналогичный тому, который используется сейчас для агитации «за» (по версии ЦИК, это не агитация, а безоценочное информирование, — прим. ред.). «Это создает неравенство доступа к агитации», — полагают представители движения, в число которых входят экономист Сергей Гуриев, политик Дмитрий Гудков, а также многие муниципальные депутаты и депутат Мосгордумы Дарья Беседина.