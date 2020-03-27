Комик Илья Соболев опасается преследования из-за пародии на рекламу поправок

Известный стендап-комик Илья Соболев выпустил в эфир интернета видеоролик про поправки в Конституцию. Точнее, про «поплавки и проституцию». Сделал он это, пародируя, артиста Сергея Безрукова, который ранее записал ролик о поправках в Конституцию России о русском языке и призвал голосовать: «Это касается нас всех!»

Илья Соболев в образе Сергея Безрукова и с таким же придыханием записал свой видеоролик, где сказал: «Есть такая поговорка: «У Шнура есть замечательная песня: "Рыба моей мечты". У меня тоже есть мечта: я мечтаю стрелять лазером из глаз, и забираться на деревья, используя только ноги. Забрался наверх, спустился, упал и не больно. Еще мечтаю ловить рыбу с проститутками. Вот почему так важны – поплавки и проституция. Это касается каждого из нас!»

– Я не буду говорить Безруков это или нет, просто обычный прикол, шутка, – попытался оправдать себя в разговоре с Sobesednik.ru Илья Соболев. – Там мог быть кто угодно: и Владимир Машков, и Олег Газманов [Машков и Газманов записали такие же видеообращения в защиту поправок в Конституцию, –прим. ред.] Посмеялись и забыли. Мы каждый день выпускаем ролики, где шутим о том, что происходит в нашей стране. Не только про политику, но и в бытовом плане. Это был очередной такой ролик.

– Есть ли у вас опасения, что могут за такие ролики привлечь к ответственности, – посадить или оштрафовать? Это сейчас так принято...

– Конечно, есть. И эти опасения есть у всех. Поэтому мы шутим очень плавно.