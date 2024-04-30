Памятники участникам СВО не только ставят, но уже и демонтируют

В качестве первого памятника героям спецоперации позиционируется монумент, открытый в марте 2023 года в поселке Землянский Тамбовской области. Автором проекта выступил местный скульптор Роман Ганьшин, запечатлевший в мраморе своего погибшего на СВО приятеля-спецназовца. Установка монумента прошла спокойно, но вот последовавшие за ним памятники ставили далеко не в мирной обстановке.

Моздок: коты не котируются

Самым скандальным стал памятник в Северной Осетии, демонтированный в конце марта 2024 года. Республиканские СМИ сообщали, что монумент «Быть воином – жить вечно!» был подарком моздокского районного прокурора Евгения Гусарова. Горожане решили, что дареному коню в зубы смотрят, и начали против памятника кампанию, называя его «натуральным уродством» и «плевком на погибших ребят». Рассерженных моздокчан поддержал глава республики Сергей Меняйло, обнаруживший, что монумент установили в городском парке без согласования с властями.

«Память о наших бойцах, которые ценой жизни отдали долг Родине, не должна ассоциироваться с арт-объектом. Эта скульптура – не памятник, а именно арт-объект! Это просто неуважение к нашим героям!» – заявил Меняйло и дал указание убрать «самострой». К слову, композиция памятника была довольно милой: кот, стоящий на задних лапах, протягивал передними письмо бойцу. Возможно, это был не российский кот, а украинский кiт, поэтому скульптуру подвергли остракизму.

Горячий Ключ: Пригожин за забором

Руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после его прошлогоднего мятежа и последующей гибели в России стараются редко вспоминать. Власть и пропаганда все еще не знают, как правильно его представлять - то ли как героя, то ли как предателя. Тем не менее открытию памятника Евгению Пригожину и Дмитрию «Вагнеру» Уткину в начале апреля 2024 года мешать не стали. Скульптурную группу разместили рядом с известным «черным храмом» ЧВК, а на постаменте выгравировали позывные руководителей наемников: «Первому» и «Девятому». Открытие прошло за закрытыми дверями «вагнеровского» мемориального комплекса в курортном городке Горячий Ключ в Краснодарском крае. Мемориальный комплекс обнесен высоким забором, и за него не пускают зевак. Видимо, такая ситуация вполне устраивает власти. Памятник Пригожину вроде бы есть, но надежно спрятан от чужих глаз.

Ярославль: солдаты вместо рабочих

Иногда монументальная пропаганда нашего времени в прямом смысле слова сталкивается с монументальной пропагандой прошлого. В ноябре 2022 года ярославский активист Артур Стажков начал борьбу за восстановление разрушающегося памятника рабочим, погибшим при подавлении забастовок в 1895 и 1905 годах. Монумент воздвигли на братской могиле, в которой похоронены 9 забастовщиков, убитых жандармами. Ярославцы собрали 570 подписей, необходимых для начала реставрации памятника, и передали их в городскую администрацию осенью 2023 года.

Дело было уже вроде бы на мази, но недавно мэр Ярославля Артем Молчанов провел пресс-конференцию, где заявил, по словам Стажкова, что восстановление монумента рабочим не в приоритете – это «вопрос 2025-го, а может, и 2026 года», а сейчас важно создать мемориал участникам боевых действий на Украине.

К этому времени находящийся в плачевном состоянии памятник может и развалиться. Хотя, вполне возможно, власти считают, что это к лучшему. По нынешним временам рабочие, выступающие против начальства – это смутьяны, подстрекаемые иноагентами. И героями они считаться не могут. В отличие от участников СВО.

Ростов: русский в немецкой каске

Историями, что к Дню Победы на праздничном плакате или поздравительной открытке дизайнеры перепутали форму советского солдата с немецким, никого не удивить. Но ростовские делатели памятников пошли дальше и смешали день сегодняшний со Второй мировой войной. В Азовском районе Ростовской области задумали соорудить мемориал в честь героев спецоперации. Перечисление их имен решили сопроводить поясным изображением российского воина. Когда в конце февраля 2024 года администрация муниципалитета выложила эскиз монумента в своем телеграм-канале, громкого скандала избежать не удалось. Воин держал в руках автомат Калашникова, а голова у него была облачена в немецкую каску М42, которую носили в вермахте и войсках СС…

«Разработка эскизного проекта памятника героям СВО в селе Кулешовка выполнялась с помощью дизайнерских программ, которые имеют различный набор элементов, поэтому детали реального памятника, в том числе и каска, будут отличаться от эскиза», – постаралась оправдаться районная администрация. Насколько будет отличаться памятник от эскиза, покажет время. Но что-то подсказывает: мемориал так и не появится.

Пушкин: храм-бассейн, бассейн-храм

В ленинской монументальной пропаганде православная церковь конечно же участвовать не могла. Теперь все иначе – религиозные власти не отстают от мирских. Под Петербургом решили открыть 30-метровый храм, посвященный участникам спецоперации. Участок земли, где планируется строительство новой церкви, власти Петербурга в августе 2023 года передали на три года Софийскому собору города Пушкина (Царского Села). Именно этот приход выступает заказчиком создания памятника военным. Настоятель собора отец Геннадий говорил журналистам, что царскосельцам безразлично место возведения храма. Но вопрос вынесен на общественные обсуждения, и комментарии под опросом свидетельствуют, что далеко не все жители поддерживают идею священников. Некоторые из них предлагают восстановить уличный бассейн, находившийся на месте будущей стройки. Короче говоря, как у Михаила Задорнова: «храм-бассейн, бассейн-храм…»

/Никита Ларин.