Лазарев, Деревянко, «Тату»... В России вычищают все намеки на однополые отношения

Как это уже принято в нашем государстве, любой запрещающий чего-либо указ выполняется с особым усердием, которое часто перерастает в абсурд. Так, например, одними из первых «услышали» Верховный суд на канале «СТС Love», где сейчас повторяют сериал «Не родись красивой», премьера которого состоялась почти двадцать лет назад. Из сериала вырезали эпизоды, где главный герой – натурал Андрей Жданов (Григорий Антипенко), проиграв спор, оказывается в гейклубе. Видимо, на всякий случай. Сам артист на наш вопрос об этом лишь сказал, что не знает об этой ситуации и ему все равно.

Сергей Лазарев удалил свой клип на песню «Так красиво». А все из-за фрагмента, где обнимаются две девушки, а еще в секундном кадре ласкают друг друга две кисти рук, на которых успели разглядеть «волосяной покров» (так обозначено в заключении Выборгского суда): дескать, это явно две мужские руки.

В официальной группе поклонников «Тату» в ВК, где более 100 тысяч подписчиков, убрали весь контент – видео, фото, комментарии... Говорят, администраторам группы так посоветовали в администрации соцсети...

– Мы убрали со своей платформы фильм Киры Муратовой «Три истории», где в одной из новелл есть гей, еще и картину «Смеситель», в котором Павел Деревянко и Гоша Куценко разыгрывают возлюбленных, – рассказал «Собеседнику» представитель одного из онлайн-кинотеатров. – Убрали от греха подальше. Впрочем, эти фильмы не пользовались большим успехом у зрителей, поэтому, думаю, это будет неощутимо. Сейчас решаем: возможно, придется убрать гея из популярного сериала «Оттепель». Думаю, это будет несложно сделать, но ведь на это нужно разрешение авторов, режиссера, продюсеров проекта.

Зато пока на интернет-платформах еще не вырезали эпизоды юмористического проекта «Наша Russia» с фрезеровщиком Иваном Дулиным (Сергей Светлаков). А еще не убрали клипы Земфиры*, Бориса Моисеева, солисток бывшего дуэта «Ночные снайперы» Арбениной и Сургановой, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и многих других артистов, о которых порой открыто шутили в контексте нетрадиционных отношений.

*Власти РФ считают иноагентом.