После Голливуда Машков решил играть роль патриота

«Союз никогда не выступал против...»

До этого в течение 27 лет театральный союз возглавлял Александр Калягин, но теперь 81-летний Сан Саныч уступил дорогу молодым. Молодого избрали 4 декабря на внеочередном съезде.

Правда, сам Калягин выдвигал кандидатом в свое кресло актера Ленкома Александра Лазарева, но тот тут же на съезде отказался от предложения. Следом самоустранились и остальные претенденты: директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, худрук «Саха театра» из Якутска Андрей Борисов и дирижер Валерий Гергиев, с недавних пор возглавляющий одновременно Мариинский и Большой театры. Гергиев сослался на большую занятость, но все же не отказался от специально для него учрежденной должности сопредседателя союза по музыкальному направлению.

Остается догадываться, была ли эта лавина самоотводов заранее срежиссированным театральным действом, или все случилось само собой. Но, во всяком случае, Машков выступил с явно заготовленной инаугурационной речью.

– С чем я категорически не согласен – это с попытками дать неверную политическую оценку деятельности союза. Союз никогда не выступал против. Всегда поддерживал и будет поддерживать линию президента РФ, – сказал народный артист во вступительном слове.

Никакой другой программы от Машкова и не требовалось. Новый 60-летний председатель сказал общие слова о необходимости продвижения молодежи и интеграции в общее театральное пространство присоединенных регионов.

– На своем посту Александр Калягин сделал, кроме прочего, два прекрасных дела: провел в 2010 году перезагрузку журнала «Театр», который стала выпускать Марина Давыдова, и всячески поддерживал премию «Золотая маска», сформировавшую мощное экспертное сообщество, пользовавшееся доверием абсолютного большинства театров страны, – рассказала «Собеседнику» театральный критик Жанна Зарецкая. – Но поддержка была до определенного момента. Потом Сан Саныч взял кувалду и начал крушить то, что он сам долгое время лелеял, создавал и взращивал. Это жутко, конечно. Никому не пожелаешь оказаться в такой ситуации. Но, видимо, все же есть предел терпения. Я думаю, что с этим во многом связан его уход. Для меня совершенно очевидно, что Машков – это идеологический выбор. Почему это для меня очевидно? Потому что не было никакого альтернативного кандидата. Не было никого, кто сказал бы, что искусство должно существовать вне политики и давайте его просто поддерживать.

В день избрания Владимир Львович получил подарок – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени от Владимира Владимировича. Видимо, это должно лишний раз подчеркнуть, куда СТД будет дальше двигаться – в сторону еще большего сплочения с властью.

От «плохого русского» до главного «патриота»

Роман с властью Машкова, прославившегося в голливудском кино ролями «плохих русских», нельзя назвать слишком продолжительным. В 1980-х, как рассказывал актер, он жил «с фигой в кармане». Потом фига рассосалась, а в 2011 году началось тесное сближение с государством. Тогда Машкова позвали на съезд «Единой России» и выдвинули кандидатом в Госдуму, но от мандата он отказался.

«Он человек вполне искренний в своей любви к власти. Помню слезы в его глазах на съезде партии «Единая Россия» – лет, наверное, уже 15 назад. Смотреть на это было неловко...» – написал Виктор Шендерович*, добавив, что Машков – замечательный актер.

В 2018-м после смерти своего учителя Олега Табакова Машков возглавил его «именной» театр. На съезде новый глава СТД вспомнил, что прежний глава союза поддержал то его назначение. В том же году Машков стал доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина и кандидата в президенты Владимира Путина.

– Я хочу, чтобы границы нашей Родины были нерушимы. И чтобы ни у кого не было возможности забрать себе часть этой территории, переписать нашу историю. Поправки в Конституцию гарантируют защиту суверенитета России, – агитировал в 2020-м Машков за изменение Основного Закона страны.

Но самым ярким и наглядным политическим актом стало вывешивание Машковым огромной буквы Z в цветах георгиевской ленты на здании Театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади в марте 2022 года в знак поддержки СВО.

– Когда принимали новую редакцию Конституции, я предложил поправку, касающуюся неотчуждаемости наших территорий. И очень рад, что она была поддержана, и теперь Основной Закон не позволяет никому даже пытаться повторить опыт 1991 года по разрушению единого государства. Вот поэтому на здании театра георгиевская лента и буква Z. Это не только моя позиция, ее разделяет весь коллектив нашего театра, – сказал тогда худрук.

Вместе с тем в отчуждении территорий других государств в пользу России Машков ничего плохого не видит.

«Странно ждать реформ от консерваторов»

Уход Калягина произошел на фоне скандала с «Золотой маской» – экс-председатель СТД задумал перезагрузить премию, снизив роль экспертов и поставив «Маску» в еще большую зависимость от государства. В театральном сообществе это вызвало бурную реакцию – многие выступили против реформирования. Однако на принятое решение протесты мало повлияли.

– Прошу ничего не ломать, – напутствовал на съезде Калягин своего преемника.

Машков пообещал, что ломать ничего не будет. Наоборот, вернет «Золотую маску» «к целям, которые лежали в основе создания» и доверие к ней. Разумеется, в первую очередь доверие государства.

– В принципе Машков может говорить что угодно, потому что у нас все безальтернативно избираемые уже много лет говорят все что угодно, – считает лауреат «Золотой маски» драматург Михаил Дурненков, уехавший из России после начала спецоперации. – Это, что называется, «форма речи» перед вступлением в должность, и электорат уже традиционно пропускает все мимо ушей. Кроме всего прочего, «Золотая маска» только что была «реформирована», и необходимость немедленной дальнейшей реформации не очевидна никому. Да и что понимает Машков под «традициями» «Золотой маски» – это тоже большой вопрос, ответ на который мы будем получать не сразу, а в течение какого-то времени. Вообще странно ждать реформ от консерваторов. Избрание Машкова выразится не в разработке и внедрении институтов цензуры, а в усилении спрятанной от глаз внешнего наблюдателя самоцензуры.

В свое время Калягин, несмотря на близость с властью, позволял себе фрондировать. Он поручался за Кирилла Серебренникова, когда тот стал фигурантом уголовного дела, выражал солидарность с режиссером Тимофеем Кулябиным и директором Новосибирской оперы Борисом Мездричем, обвиненными в оскорблении чувств верующих, а в феврале 2022 года открыто выступил против закона о защите традиционных ценностей, увидев в нем возвращение цензуры. Конфликт тогда не разросся только из-за начала спецоперации. Все эти факты биографии Калягина часто возмущали театральных ортодоксов, заставляя их подозревать бывшего председателя СТД в самом страшном, на их взгляд, – в либерализме. С Машковым такое вряд ли будет – отклонений от линии партии ждать не приходится.

Но все же в его назначении есть один плюс. Дочь нового главы союза Мария Машкова живет в США и жестко критикует все, что сейчас происходит в России. Наверное, в сталинское время, когда не только сыновья и дочери отвечали за отцов, но и отцы за них, человек с такими родственниками не встал бы во главе бюрократической организации. Значит, мы еще не совсем скатились в тоталитаризм.

* Власти РФ считают иноагентом.