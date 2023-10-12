Рядом с форумом на ВДНХ - «протест во всех возможных формах»

Возвращение в российскую столицу выставки «Найти Бэнкси» стало событием для нашего время достаточно неожиданным. «Собеседник» побывал на открытии.

Бэнкси – британский художник-аноним, начинавший как граффитчик, расписывающий стены родного Бристоля, в последние 10–15 лет устраивает резонансные арт-перформансы по всему миру. Его работы на общественно значимые темы, в которых содержатся тайные смыслы, стали невероятно дорогими. В Москве нет ни одного оригинала, но выставка, уже экспонировавшаяся здесь с 2022 года и вернувшаяся с гастролей в Петербурге, тем не менее очень популярна. Организаторы говорят о 150 тысячах посетителей, что сравнимо с оригинальной, «авторизованной» экспозицией Бэнкси «На грани закона». Возможно, не в последнюю очередь люди хотят приобщиться к свободному и бунтарскому духу, который исходит от работ художника и который практически подавлен сегодня в России.

– Наши помощницы готовы сфотографировать вас на «Полароид»! – весело кричит на входе молодой человек. – Можете встать в протестной позе!

Принять протестную позу никто из гостей вернисажа так и не решился. То ли от греха подальше, то ли забыли уже, что это за поза такая.

– Может быть, у нас сегодня будет совершен акт вандализма! – не унимался ведущий.

Акт вандализма действительно был совершен. Правда, строго по сценарию: пришел специально обученный человек, скрывающий, как и Бэнкси, свое лицо, и стал орудовать баллончиком с краской, воссоздавая одну из самых известных работ британца «Девочка с воздушным шаром».

– Бэнкси всегда ворует баллоны с краской, – ведущий вечеринки продолжал ходить по краю «гуманного» российского законодательства. – Вы не можете стать граффитистом, если вы не украли баллончик с краской. Потому что граффити – это протест во всех возможных формах.

После перформанса «вандала» респектабельный президент компании-организатора решил заземлить не на шутку разгулявшиеся бунтарские флюиды:

– Все это создавали, рисовали и лепили русские ребята. Чем не импортозамещение?

Вопросы соблюдения организаторами авторских прав на работы Бэнкси решено было не развивать. Зато московские экскурсоводы, начинающие рассказ с того, что «его темы очень острые», с энтузиазмом иллюстрируют остроту примерами. Британский аноним, например, запросто может запретить властям родного Бристоля перемещать его работы в городской музей («Мобильные любовники»). Депутатов национального парламента ему дозволено изображать в виде обезьян. При этом арт-объект под названием «Парламент обезьян», получивший известность в эпоху брекзита, как ни в чем не бывало (уже вполне легально) экспонируется в муниципальном музее. Директора музея за это никто не увольняет. Самого художника иноагентом или экстремистом не признают, ни королева, ни король не обвиняют его в национальном предательстве. При этом королеву Бэнкси тоже не пожалел и еще в 2003 году создал скандальный принт «Королева-обезьяна».

Бэнкси волнуют вопросы экологии, общества потребления, депрессии, зависимости людей от гаджетов, тотального контроля за гражданами через видеокамеры, продажной сущности человечества, изоляции в пандемию и, конечно, свободы, войны и мира. Почти все эти темы отражены на ВДНХ. В «Розовом углу», где бросается в глаза то американский флаг, то розовый телевизор, то размноженный силуэт Сида Вишеса, робко притаилась девочка, обнимающая бомбу. В соседнем зале – огромная надпись NO FUTURE соседствует с изображением молодой женщины за решеткой. Free Zehra Dogan – гласит надпись рядом. Зехра Доган – курдская журналистка и художница, арестованная властями Турции и обвиненная в пропаганде терроризма за посты в соцсетях и картины, «дискредитирующие» турецких силовиков.

В прошлом году, аккурат в дни, когда в Москве эта выставка открывалась в первый раз, Бэнкси побывал на Украине, где оставил на поврежденных зданиях в Бородянке, Ирпени и Киеве несколько граффити. Удивительно, но некоторые московские экскурсоводы мельком упоминают ближе к концу экскурсии и этот факт.