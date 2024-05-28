Сенсация в Каннах

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля завоевала лента американского режиссера Шона Бейкера «Анора». Главные роли в картине сыграли известные российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, в эпизодах – Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

«Анора» рассказывает историю представительницы древнейшей профессии (Майки Мэдисон, снимавшаяся у Квентина Тарантино в «Однажды в… Голливуде»), вышедшей замуж за сына русского олигарха и скрывающейся вместе с ним от его разъяренных родителей. Хотя после окончания показа фильма на премьере зал рукоплескал почти 10 минут, картина не была главным фаворитом Канн.

– Победа «Аноры» удивительна, но не по той причине, которую многие называют: мол, как же так – фильм с русскими артистами наградили, когда идет отмена русской культуры. Как раз в этом я ничего странного не вижу, – поделился с «Собеседником» кинокритик Антон Долин*, для которого нынешний Каннский фестиваль стал уже 25-м. – На фестивали по понятным причинам не берут картины, сделанные на деньги Российского государства, но фильм, созданный независимым российским режиссером или с участием актеров-россиян, ни у кого отторжения не вызывает.

Удивительно другое. Считается, что «Золотая пальмовая ветвь» – это приз для кино, которое открывает новые горизонты, задает глубокие политические и философские вопросы и предлагает их решения. Ничего этого в «Аноре» нет. Это совершенно коммерческая, фактически романтическая комедия с прекрасными актерскими работами и, может быть, чуть-чуть усиленной социальной темой. И все-таки это американский фильм, несмотря на сильное русское участие в нем. Интерес возглавлявшей жюри Греты Гервиг, вышедшей из американского независимого кино, к Шону Бейкеру, одной из самых модных фигур американского независимого кино, вполне естественен.

К слову, режиссер «Аноры» выразил надежду, что ленту покажут в России, и добавил, что «фильмы объединяют людей».

/Данила Ноздряков.

* Власти РФ считают иноагентом.