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В прошлый четверг, в 9:13

Патриотические кадры

Среди 249 фильмов и сериалов, на которые направят госфинансирование, оказались картины о спецоперации на Украине.

Александр Петров

В числе победителей питчинга, определившего получателей субсидий за 2023 год, оказалось сразу три фильма об СВО – «Своих не бросаем», «Свинцовые небеса» и «Первым по минному полю».

Последнюю картину из списка собирается снимать Антон Мегердичев, некогда работавший с опальным ныне Леонидом Парфеновым над проектами «Живой Пушкин» и «Российская империя». В патриотическом кино режиссер не новичок – в 2017-м он создал «Движение вверх», которое до «Холопа» и «Чебурашки» было самым кассовым российским фильмом.

– У нас проект сложный, актуальный и посвящен недавно ушедшему, погибшему военному священнику Михаилу Васильеву. Он известен как абсолютно легендарная личность, и тем ответственнее работа, которую мы хотим сделать, – рассказал на обсуждении проекта Мегердичев.

Картина не могла запуститься в производство без одобрения Патриарха Кирилла – и она получила его. На главную роль хотят взять Александра Петрова, компанию ему составят Андрей Мерзликин, Таисия Вилкова, а Борис Каморзин сыграет одиозного протоиерея Дмитрия Смирнова. «Своих не бросаем» о том, «как пагубно влияют на сознание нацистские символы, как перекликается и становится единым целым архетип русского человека и архетип русского воина» (так в синопсисе) снимет тоже известный в мире кино человек – Рауф Кубаев. В прошлом году у него вышел фильм «Аманат», посвященный событиям Кавказской войны. На роли в «Своих не бросаем» планируют взять Александра Робака, Аллу Юганову и Олега Меньшикова.

Режиссер и автор сценария «Свинцовых небес» Алиса Курганская куда менее известна. В частности, она участвовала в качестве звукорежиссера в создании иммерсивного спектакля «Вежливые люди» с захватом подставных заложников и стрельбой из охолощенного оружия. Об этом зрелище малой художественной ценности «Собеседник» писал прошлой осенью. В «Свинцовых небесах» тоже обещают показать захват заложников «неонацистами» – видимо, уж очень взяла за душу эта тема Алису Курганскую.

Первый фильм об СВО – «Свидетель» – показал в прокате провальные результаты. Его посмотрели меньше 50 тысяч человек, и он собрал около 15 миллионов рублей. Видимо, в Минкульте решили, что патриотический натиск нужно усилить. Ну а чтобы не оплошать с итоговыми сборами отечественного кино, на потенциально кассовые фильмы средства тоже направят. Так что без продолжения «Чебурашки» не останемся.

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