«Славянский базар»: только щеки Лепса на плече

Когда-то, в травоядные времена, на «Славянский базар» приезжали рокеры – скажем, «Океан Эльзы», – и звезды первого эшелона российской попсы – например Пугачева и Киркоров. Но на этот раз состав был скромным. Во-первых, известным артистам надо много платить. Во-вторых, многие после отказов выступить на концертах в поддержку Лукашенко на выборах в 2020 году оказались в черных списках. Поэтому публику «радовали» группа «На-На», Игорь Тальков-младший, ретро-вумен-трио «Розовые розы», «Султан Ураган», Ирина Забияка и другие. Из «старичков», кого любит публика, был постоянный гость фестиваля – неувядающий патриот Олег Газманов, прощенный Дмитрий Билан, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и Александр Буйнов.

Григорию Лепсу вручили награду президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» и заложили его именную звезду на «Аллее звезд». Певец был трезв и грустен, как на похоронах, и лишь на сцене при вручении награды проявил эмоции – трогательно припал к плечу Батьки. 4 июля Белоруссия вступила в ШОС, и азиатско-африканский вектор политики сквозил из каждого угла. Открытие фестиваля посетили первые леди Зимбабве, Нигерии и Киргизии. Среди участников конкурса взрослых исполнителей были ЮАР, Турция, Венесуэла, Киргизия, Узбекистан… «Славяне подъехали», – ехидничали коллеги. На самом деле приехали и артисты из Восточной и Западной Европы, но чувствовали себя не в своей тарелке: в соцсетях их проклинали свои сограждане, но они, как мантру, повторяли журналистам, что «артисты вне политики».

Украинка Ани Лорак, не осудившая, но и не поддержавшая СВО, с прессой постаралась не пересекаться вообще, зато с избытком продемонстрировала на сольном концерте накачанные ягодицы в блестяшках. Народу понравилось. Вопросам про СВО и политику на пресс-волле были ожидаемо не рады – ни организаторы, ни сами артисты, ну а послушные белорусские корреспонденты спрашивали в основном про драники и Витебск и получали нужные и вежливые ответы. Особенно хотелось бы отметить бдительность охраны Лукашенко в день открытия – она остается на высоте. По традиции общественный туалет в Летнем амфитеатре так и не открыли, желающие могли попытать счастья в синих кабинках.

/Анна Бокова.