Пересильд летала в космос с грузинским крестиком

Картину сняла Оксана Бычкова, известная по культовой ленте «Питер FM». В главных ролях в «Нине» также задействованы Евгений Цыганов и Кирилл Кяро.

Фильм представляет собой женское размышление на темы любви и смерти на фоне прекрасных грузинских пейзажей. Удивительно, учитывая, что сейчас не самые дружественные отношения с закавказским соседом, что творческая встреча с создателями «Нины» прошла в МИА «Россия сегодня», которую возглавляет пропагандист Дмитрий Киселев. Зато, как рассказала Юлия Пересильд, отвечая на вопрос корреспондента «Собеседника», съемочную группу встретили там очень дружественно. Работа над картиной, кстати, велась во время пандемии коронавируса и локдауна в 2020-м.

– В Тбилиси наступал комендантский час в девять вечера, были закрыты магазины и рестораны. Я там провела полтора месяца жизни – я, простите, в космосе была меньше. Я вообще не могу на такое долгое время уезжать из Москвы, потому что у меня здесь театр, спектакли. Дети, естественно, поехали со мной. Это было невероятное время. Вот на мне до сих пор грузинский крестик, – на этих словах актриса показала украшение, – потому что я там потеряла свой, который был со мной десять лет. Я зашла в храм, и мне сказали просто: «Вот, купи крестик». И батюшка при мне его освятил. В итоге я с ним полетела в космос и вернулась обратно. Грузия зарядила меня на долгие-долгие годы, это точно. Все было, конечно: и застолья, и вино, и хинкали дети научились готовить, и чурчхелу на балконе сушили. Надеюсь, что мы соберемся за одним столом с нашей грузинской командой, потому что нас сейчас много чего разъединяет, – пусть хотя бы кино объединит.

Под конец творческой встречи не обошлось без небольшого скандала. Одна из журналисток напомнила Юлии прежнюю ее роль – снайпера-украинки Людмилы Павличенко из «Битвы за Севастополь» и спросила, что бы сейчас Герой Советского Союза думала о спецоперации. Еще во время выхода фильма в 2015-м актрисе неоднократно приходилось отвечать на острые вопросы и в России, и на Украине (да-да, тогда фильм шел в прокате обеих стран), что картина на самом деле антивоенная и никак не связана с присоединением Крыма и прочими событиями настоящего. В этот раз Пересильд тоже нашлась:

– Я понимаю, что вы очень цените мой талант как актрисы, но переселение душ со мной еще не происходило, и я не могу сказать, что бы сейчас думала Людмила Михайловна.

Евгений Цыганов, к слову, также заявлявшийся на встречу и не очень любящий общаться с прессой, на пресс-конференцию так и не пришел.