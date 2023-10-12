Михаил Барщевский: Страх – наш национальный ген

Как признается сам Михаил Юрьевич, в юности он хотел стать артистом и даже прошел три отборочных тура в Театральном училище имени Щукина. Сказывались гены – мама Барщевского была актрисой. Но победил папа-юрист, который потребовал от сына сначала получить юридическое образование, «а потом делай что хочешь». И только спустя годы Михаил Юрьевич решил все-таки так или иначе соприкоснуться с театральным миром. Например, сейчас идут постановки по его пьесам: «У перекрестка» в Театре Стаса Намина и «Женское счастье» в Театре на Трубной.

– Когда твои герои пьесы оживают в актерских работах, ты сам с удивлением смотришь: какой же ты талантливый, – шутит Барщевский. – В «Неформате» играю очень сложную роль – глубокого, интересного человека... Играю самого себя.

Назвать это действо полноценным спектаклем сложно. Это что-то между интерактивным действием, репетицией и политически-исторической лекцией Барщевского.

На сцене два героя: некая 75-летняя народная артистка СССР (Ольга Лебедева) и молодой художник (Игорь Скрипко). Они репетируют некий спектакль и в это время спорят между собой и рассуждают на разные темы – об однополой любви, о низкой зарплате актеров театра, пенсиях, войнах, семейных ценностях...

– Зачем семья?! Раньше понятно: чтобы дети в старости кормили стариков. А сегодня почему-то старики кормят детей до их старости... В патриархальной православной России на сто браков – восемьдесят разводов. Куда уж больше?! – рассуждает герой.

В ответ на его доводы как представителя молодого поколения конечно же получает брюзжание пожилой женщины. Действие периодически останавливают «режиссеры» – Михаил Барщевский и Денис Юченков. Они подсказывают актерам, спорят с ними и тоже пытаются рассуждать на обозначенные темы. Приемы эти в театре уже не новы и смотрятся, мягко говоря, неубедительно. Кажется, Барщевский свои взгляды, мнение завуалировал в театральное действие, надеясь, что так зритель воспримет лучше. Наверное, он прав, если бы постановка не выглядела так уныло-затянутой. Актерам, пусть даже хорошим, там нечего играть, приходится только разговаривать, с трудом вспоминая текст, слоняясь из одного конца сцены в другой. И в самом конце, когда Барщевский решил прочитать свой почти 20-минутный монолог, понимаешь, что ты попал не на спектакль, а на лекцию юриста. Он рассуждает о роли в истории России Кутузова, Суворова, Петра I, о советских танках в начале Великой Отечественной войны, о Сталине...

– Сколько споров о Сталине. Принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой... Крупнейший исторический деятель. А какие условия были созданы для культурной элиты! Союз писателей, композиторов, журналистов, архитекторов. Он же – человек, который уничтожил весь цвет культурной элиты. Он же – человек, благодаря которому сотни тысяч ушли в лагеря и там остались. Человек, благодаря которому ген страха сегодня стал нашим национальным геном, – произносит Барщевский.