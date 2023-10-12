Мама «Современника»

«Любовь к искусству и комиссионкам»

Сама Галина Борисовна признавалась, что вовсе не мечтала когда-либо возглавить театр. Хотя, будучи актрисой «Современника», все чаще уходила в режиссуру, отдаляясь от актерства. Наверное, все потому, что полностью была лишена той самовлюбленности, которая присуща артистам.

– Не люблю свое изображение, поэтому так много я порезала своих фотографий. И в зеркало смотрюсь крайне редко, – признавалась Волчек.

– Я вошел в Школу-студию МХАТ и увидел в раздевалке: стоит красивая, большая, грудастая, характерная артистка. А € потом я услышал ее голос – низкий, с матерком, и я подумал: вот это интересная женщина, – вспоминал актер Валентин Гафт. – Она – женщина! С ней прекрасно ходить в магазины. В магазинах она тоже талантлива. Среди тысячи платочков и отрезков она выберет то, что ей надо. Кстати, на Кипре в одном большом магазине одежды висел портрет Волчек как постоянной покупательницы. Не случайно у меня как-то родилось:

В ней, толстой, совместилось тонко:

Любовь к искусству и комиссионкам!

Несмотря на такую мужскую профессию, как режиссер, Волчек никогда не забывала о своей женской природе. Когда актриса Вера Марецкая узнала, что Галина, которую она знала с детства, стала режиссером, то воскликнула: «Галя, значит, теперь ты будешь ходить с мужским портфелем и в мужском костюме?!» На что Волчек клятвенно пообещала к каждой премьере шить себе новое платье – и это вошло у нее в традицию на всю жизнь.

Народная артистка СССР Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье сценариста Веры Майминой и кинооператора Бориса Волчека. Окончила Школу-студию МХАТ (1955). В 1956 году как актриса вошла в труппу театрастудии «Современник». С 1972 года – главный режиссер, а позже – художественный руководитель «Современника». Снималась в фильмах: «Король Лир», «Осенний марафон», «Про Красную Шапочку» и других. Скончалась 26 декабря 2019 года. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

А самым счастливым днем в своей жизни Галина Борисовна называла появление сына Дениса, который родился в браке с Евгением Евстигнеевым. Себя она считала сумасшедшей мамой.

– Помню, когда я получал двойки в школе, мама очень бесилась, – вспоминает сегодня Денис Евгеньевич. – У них с отцом была почетная обязанность: каждое 8 марта приходить в школу на банкет учителей. Им приходилось сидеть, общаться, чтобы в следующем году меня не выгнали из школы.

– Вокруг нее всегда было поле доброты. Лично для меня она была не актрисой, а женщиной для ухаживаний. Есть такое понятие: «приятная баба», – вспоминает в разговоре с «Собеседником» второй супруг Волчек Марк Абелев. – Приходишь к ней – приятно, уходишь от нее – какую бы гадость она тебе ни сказала, все-таки приятно. У нее был такой особый человеческий талант – в любой ситуации остаться необыкновенной. Мне нравилось все, что она делала: мыла ли или сушила голову, или репетировала в театре... Никаких «рыбок-пипок» у нас не было. Я ее звал Волчок или Волчихой, она меня – Маркушей. Когда мы женились, у нее был 5-летний сын Денис. Я ему придумал два школьных дневника: один – для мамы, чтобы не нервничала, а в другом, который мы ей не показывали, были замечания от учителей, которые я подписывал.

«Все роли в «Современнике» – мои»

В 1970 году из «Современника» ушел Олег Ефремов. Он уговаривал уйти с ним и Волчек, однако та решила остаться, потому что посчитала предательством бросить своих коллег-артистов в такое сложное время. Галина Борисовна поддалась на уговоры труппы и возглавила «Современник». Хотя некоторые чиновники возмущались: баба во главе театра, еще и еврейка, к тому же не член коммунистической партии! Но актеры отстояли ее кандидатуру. Не секрет, что к тому времени «Современник» был в творческом кризисе – уходила популярность былых спектаклей, а какие ставить новые, было непонятно. Галина Борисовна методом проб и ошибок вернула зрителя в свой театр.

Вспоминая тот период, Волчек предпочитала не хаять тех, кто тогда не помог и ушел из ее театра, не говорить обо всех трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться. И сосчитать невозможно, сколько она выдержала цензурных комиссий, когда сдавала спектакли. И чаще побеждала, отстаивала. До сих пор непонятно, как в 1978 году, в разгар холодной войны, ей удалось вывезти театр на гастроли в Америку! Помогло ее упорство. Ведь неслучайно многие коллеги отмечали в ней профессиональные качества не только актрисы и режиссера, но и хорошего менеджера.

В 1989 году в «Современнике» вышел спектакль Волчек «Крутой маршрут», поставленный по воспоминаниям репрессированной писательницы Евгении Гинзбург. И хотя в стране уже буйствовала перестройка, все-таки тогда еще в Советском Союзе никто не осмеливался выпустить такой материал.

– Это было высокое достижение во всех областях, как в художественной, так и в политической, – вспоминал сын Гинзбург, писатель Василий Аксенов. – Сама идея создания спектакля, где сорок с лишним женщин изображают жертв и восемь садистических мужчин изображают палачей, уже несет глубочайший смысл... Волчек создала на сцене правдоподобную сталинскую атмосферу! Даже актриса Марина Неелова в главной роли очень похожа на мою маму в молодости. В сцене, когда героиню приводят на первый допрос НКВД, Неелова закричала: «Где мои дети?!» Я, который находился в зале, чуть не упал без чувств, настолько поверил в происходящее!

Не секрет, что Галина Волчек старалась присутствовать на каждом спектакле. А если не находилась в зале, смотрела в своем кабинете по телетрансляции.

– Галина Борисовна могла вызвать любого артиста в антракте и что-то подсказать, сделать замечание. В этом смысле она всегда держала руку на пульсе, – делится актриса Елена Яковлева. – Зная, что за нами следит такой жесткий глаз, желания как-то схалтурить ни у кого не возникало. Для артистов «Современника» Волчек была мамой, она за многих хлопотала, помогала, подсказывала. И так тонко чувствовала каждого!

Незадолго до ухода из жизни, перед очередной поездкой на отдых и лечение в любимый немецкий Баден-Баден Галина Борисовна в кулуарах «Современника» вдруг поведала корреспонденту «Собеседника» о своем желании вернуться на сцену как актриса.

– А почему бы нет?! – кокетливо сказала тогда Волчек.

– Даже на инвалидной коляске я могла бы сыграть какую-нибудь старуху-процентщицу. Сейчас жалею, что в свое время профукала многие роли. С другой стороны, я играю столько, сколько никому не снилось, все роли в «Современнике» – мои. Все-таки мы так устроены, что, даже когда нет никакой надежды, мы все равно на что-то надеемся. Даже сформулировать не можем, на что.