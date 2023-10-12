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В прошлый четверг, в 9:09

Навка устроила шоу во время СВО

Татьяна Навка показала отрывок из своего нового ледового шоу «Вечера на хуторе» – по мотивам повестей Николая Васильевича Гоголя.

Премьера состоялась там же, где показывали и все предыдущие творения супруги пресс-секретаря президента России, – на звездном открытии ГУМкатка, что в конце ноября заливают прямо на Красной площади. Правда, в этом году звезд было раз-два и обчелся – Леонид Ярмольник, Сергей Зверев да Алёна Водонаева. Все ушли – нет, не на СВО, а на «Золотой граммофон», статуэтки которого раздавали в тот же вечер. А на новую постановку фигуристки (она же автор идеи и режиссер) смотреть пришлось простым смертным, подмерзавшим у бортиков.

«Лишь по тебе сердце стонет и мается, тешишься ты надо мной. Нет, не гони меня в замок, красавица, стань моей милой женой!» – надрывался динамик голосом Александра Панайотова. По льду в ярких расписных костюмах а-ля рюс проносились чемпионы мира Никита Кацалапов (Вакула) и Виктория Синицина (Оксана), олимпийская чемпионка Анна Щербакова в роли Одарки (она будет исполнять ее по очереди с Камилой Валиевой), а также в роли ведьмы Солохи – 13-кратная чемпионка Литвы в танцах на льду и самая титулованная фигуристка этой страны Маргарита Дробязко, которую осенью лишили литовского гражданства как раз за танцы у Навки. Сама олимпийская чемпионка в танцах на льду в своем новом шоу будет играть Екатерину II (чередуясь с Аделиной Сотниковой). На открытии Татьяна не выступала, решив поберечься до самих показов, что стартуют 22 декабря. Это уже платно: чтобы увидеть Навку и компанию в «Мегаспорте», придется выложить от 1000 рублей за билет на галерку до 95.000 рублей за вип-сьют. Впрочем, за продажи генеральный продюсер может не переживать. Как узнал «Собеседник», изучив сайт госзакупок, сразу четыре районные управы Москвы уже потратили бюджетные средства «на приобретение билетов на ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Районы Академический, Беговой, Хорошевский – по 1 млн рублей каждый, Дмитровский – 400.500 рублей.

Почему это шоу навеяно гоголевскими вечерами на хуторе близ Диканьки?

– Мне просто захотелось создать чудо на льду, – объяснила «Собеседнику» Татьяна Навка. – Наша сказка современная, такая, какой Гоголь написал бы ее сегодня. Эта сказка Николая Васильевича очень веселая, новогодняя. И поэтому я давно ее планировала поставить. И задорно! И это огромное счастье, что есть возможность выступать на льду в самом сердце нашей страны. Всем желаю верить в добро – только оно победит зло.

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