Кир Булычев - гость из будущего

Писателей-фантастов часто путают с гадалками – в их произведениях ищут точные прогнозы будущего. По части сбывшихся пророчеств Кир Булычев даст фору многим своим коллегам: он предсказал появление зума и скайпа, интернет-изданий, самоуправляемых автомобилей и 5D-кинотеатров.

Создатель циклов книг про Алису Селезневу и доктора Павлыша в своей жизни смог построить успешные карьеры невероятно продуктивного автора, за 40 лет написавшего более 300 произведений, ученого-востоковеда, доктора исторических наук, и журналиста-международника.

Двойная жизнь

Настоящее имя писателя – Игорь Можейко. Фамилия происходит из древнего рода белорусско-литовских шляхтичей. После революции отец, Всеволод Можейко, вынужден был скрывать свое «дворянское» происхождение, замаскировался под простого рабочего-слесаря, а затем стал юристом. Мать Мария Булычева была дочерью полковника, училась в Смольном институте благородных девиц. Вместе родители прожили недолго – через 5 лет после рождения сына они развелись.

Карьера Игоря Всеволодовича до поры до времени складывалась традиционно для советского ученого: окончил Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза (ныне – МГЛУ), поступил в аспирантуру Института востоковедения, защитил кандидатскую, затем докторскую, публиковался в научных журналах. А между тем он много лет тайно вел параллельную жизнь – писал книжки под псевдонимом Кир Булычев (в нем автор объединил имя жены Киры и девичью фамилию матери).

Все началось с поездки в Бирму (современная Мьянма), куда Игорь получил распределение после института. Там он работал переводчиком в посольстве СССР и корреспондентом Агентства печати «Новости». К этому времени он женился на художнице Кире Сошинской, а статус женатого человека сделал его выездным. В Бирме он подружился с хозяином книжного магазина мистером Боуном, который познакомил советского переводчика с современной англо-американской фантастикой. Признаваться в своем новом увлечении «низким жанром» серьезный ученый не мог из страха, что его уволят из Академии наук и он станет тунеядцем, поэтому свои первые рассказы Кир Булычев опубликовал как «перевод бирманского писателя Маун Сейн Джи».

– Я в то время начал работать в Институте востоковедения и очень живо представил себе, что будет, – рассказывал сам писатель. – Прочтут рассказ в институте – и выяснится, что младший научный сотрудник, который сбежал из колхоза, прогулял овощебазу, не явился на профсоюзное собрание и отнесся не по-товарищески к известной красавице Ивановой, еще и пишет фантастику! Гнать такого Можейку из института! В общем, я испугался.

«Алисиана»

Когда единственной дочери Алисе исполнилось 4 года, Кир Булычев посвятил ей свой первый сборник рассказов «Девочка, с которой ничего не случится» (1965), ставший началом цикла «Алисиана» об удивительных приключениях девочки из будущего. После полета Гагарина в космос футуристический сеттинг и космические приключения заходят детской аудитории на ура – все мечтают путешествовать с Алисой Селезневой, как нынешние дети – летать на метле с Гарри Поттером.

В 1982-м Кир Булычев получает Госпремию СССР за сценарии к фильму «Через тернии к звездам» и мультфильму «Тайна третьей планеты». После такой оценки своего творчества он уже мог не беспокоиться, что его уволят, и наконец раскрыл псевдоним. После выхода сенсационного материала в газете «Правда» завистники стали строчить кляузы: как это ученый в рабочее время пишет детские книжки?! Припомнили писателю и его беспартийность. «Я не состоял в партии не потому, что я какой-то борец, – объяснял в одном интервью Кир Булычев. – Я человек слабовольный и упрямый. Мне не хотелось ходить на партсобрания, голосовать за то, за что я не хотел голосовать». А в Союз писателей не вступил, так как не хотел писать методом соцреализма. Кроме того, эта организация позорно изгнала Ахматову и Пастернака во время их травли.

Последняя война

В 1967-м Кир Булычев отправился в командировку от журнала «Вокруг света» по знаменитому Северному морскому пути. На большом корабле-сухогрузе «Сегежа» он познакомился с судовым врачом. В его честь писатель назвал главного героя нового цикла Владиславом Павлышем. В повести «Последняя война» советские космонавты попадают на планету Муна, где произошел ядерный апокалипсис. После недавнего Карибского кризиса книга прозвучала невероятно актуально и остается в тренде до сих пор.

В 90-х писателю удалось опубликовать тексты, которые не могли ни при каких обстоятельствах выйти при советской цензуре. Например, «Встреча тиранов под Ровно» – история о том, как инопланетяне посылают на Землю диктаторов, чтобы провоцировать кровавые режимы и войны.