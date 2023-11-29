Леонид Федоров выступил за «Мир»

Как водится у Леонида Федорова, это музыка не для всех. Зато из всех «музык не для всех» он делает, пожалуй, самые интересные, местами мелодичные творения, погружающие слушателя через эдакую рок-медитацию в особую ауру. Упор на тексты придает песням присущие русскому року смыслы, которые, впрочем, зависят от интерпретации слушателя.

Более 45 лет музыкальных экспериментов привели к парадоксальному результату: альбом «Мир» – довольно ожидаемая неожиданность. В том смысле, что Федоров не отступает от своего стиля ни как композитор, ни как автор текстов. Клип на заглавную песню «Мир», снятый Леонидом вместе с женой, конкретизирует: «путешествия между мирами» – это походы в гости между квартирами, в каждой из которой свой мир. В числе обитателей миров есть и такие: «У них не осталось ни воли, ни мнений, и скорбно блуждают в тени отражений». Что Федоров включит в концертную программу после успеха альбома, неясно. Но и от старых песен «АукцЫона» вроде «Дороги» и «Птицы» поклонники вряд ли откажутся.