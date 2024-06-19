Александр Мостовой: На чемпионате Европы я ставлю на Францию

Теперь знаменитый футболист Александр Мостовой регулярно появляется на телеэкранах в роли эксперта. Но в его глазах читается грусть. Даже несмотря на то, что в Германии стартовал чемпионат Европы по футболу.

Чему радоваться?

– Александр Владимирович, что-то случилось?

– Ничего. Может, вам показалось? А, впрочем, чему радоваться? Наших-то на Евро-2024 нет.

– Давайте пофантазируем. На ваш взгляд, как бы выступила в Германии сборная России?

– Если бы УЕФА ее не отстранил?

– Ну да.

– Тут важны нюансы. Если бы по жребию наша команда попала в «группу смерти» – к Испании, Италии и Хорватии, то в лучшем случае боролась бы за третье место. То же самое было бы с группой D, где есть явные фавориты – Франция и Нидерланды. В остальных квартетах соперники не такие грозные – сборная России могла бы побороться там и за второе место. В последних товарищеских матчах – с Сербией и Белоруссией – наша команда играла неплохо, даже побеждала с крупным счетом. Но в официальных встречах уровень сопротивления совсем другой. Ответственность совсем другая – вот в чем разница! К тому же сербы против наших полтора тайма играли в меньшинстве. Это тоже надо учитывать.

– А грохнуть кого-то из грандов – например сборную Германии – россиянам пока не под силу?

– Нет, конечно. На данный момент наш уровень – это Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия. Мы не слабее этих команд, но надо подниматься выше. Хотя, знаете, футбол такая штука… Кто бы мог подумать, что на последнем чемпионате мира Саудовская Аравия выиграет у сборной Аргентины во главе с Месси? Но это же случилось! Все болельщики тогда стояли на ушах, никто не понимал, как такое произошло. А на чемпионате Европы – 2016 исландцы, явные аутсайдеры, вдруг прибили Англию, где играли Руни и Кейн. Футбол непредсказуем. За это мы его и любим.

– Вы за какую команду будете переживать на Евро?

– За Испанию и Францию. И еще за Португалию. С этими странами многое связано. Мне довелось поиграть в испанской «Сельте», в португальской «Бенфике» и двух французских клубах – «Страсбуре» и «Кане». Во Франции я познакомился со студенткой Стефани, она стала моей женой, родила мне двоих детей. Жизнь сложилась так, что с супругой мы потом расстались, но сына Александра и дочь Эмму я вижу часто, общаюсь с ними. Они живут в Испании, в Марбелье.

– Из этих трех команд у кого больше шансов стать чемпионом Европы?

– Думаю, что у Франции. В составе «трехцветных» есть суперзвезда – Килиан Мбаппе. Но французы не так сильно зависят от игры Мбаппе, как сборная Аргентины – от Лионеля Месси. Вот там зависимость полная. Я уверен, что аргентинцы не стали бы чемпионами мира, если бы в Катаре за них не играл Месси – футболистов такого класса в Аргентине больше нет. А у французов, кроме Мбаппе, целая россыпь прекрасных игроков – Гризманн, Дембеле, Канте, Камавинга, Жиру… Очень мощная команда без слабых мест. В общем, ставлю на Францию. Но в футболе бывает всякое. Один сумасшедший удар в девятку – и все твои прогнозы ничего уже не стоят.

Да, я забыл сказать про Грузию и Сербию – за них я тоже буду болеть. Для сборной Грузии это вообще дебют на чемпионатах Европы. У нее сейчас огромная мотивация, для грузинских футболистов Евро-2024 – это шанс войти в историю.

Заплатить неустойку? Запросто!

— Лидер грузинской команды Хвича Кварацхелия без обиняков заявил, что они намерены пройти групповой этап.

– Ну а что? Пусть попробуют. Хотя, честно говоря, не особо верится. Это будет большим сюрпризом.

– Пять лет назад «Локомотив» отдал Кварацхелию в казанский «Рубин» за бесценок. Теперь Хвича – чемпион Италии, и французский клуб «ПСЖ» готов купить его у «Наполи» за 80 миллионов евро. А итальянцы не отпускают, хотят 120 миллионов. Вопрос на засыпку: селекционеры и боссы «Локомотива» хорошо разбираются в футболе?

– Юрий Палыч Семин, помню, негодовал. Уже тогда было ясно, что Кварацхелия – большой талант. Ходили слухи, что кто-то хорошо погрел руки на той сделке с «Рубином». А чему удивляться? Это наш российский футбол. Вот в «Спартаке» за 20 лет уже сменилось 16 главных тренеров. Большинство из них – иностранцы. А ведь у главных тренеров еще было по три-четыре помощника. Это больше 50 человек! Представляете, сколько денег ушло на выплату неустоек за досрочное расторжение контрактов?!

– Вы сейчас на Гильермо Абаскаля намекаете и его тренерский штаб?

– Этого испанца никто не знал, он сам никогда не играл в футбол. Зачем его взяли? Чтобы Абаскаль нервы болельщикам «Спартака» трепал? Хорошо хоть, уволили весной. Но надо было раньше снимать.

– Теперь в «Спартаке» будет новый главный тренер – серб Деян Станкович, знаменитый в прошлом футболист. Вы верите, что с ним красно-белые будут реально бороться за золотые медали?

– Пока трудно сказать. Со Станковичем игроки «Спартака» будут говорить на одном языке – на футбольном. Не то что с Абаскалем. Станкович, выступая за итальянский «Интер», Лигу чемпионов выиграл. Да и как тренер уже чего-то добился. С «Црвеной Звездой» победил в чемпионате Сербии, а с «Ференцварошем» – в Венгрии. Что касается борьбы за золото в нашей премьер-лиге… «Зенит» в межсезонье намерен опять серьезно усилиться. У него денег немерено, вот «Зенит» и шикует. Неравные условия – тягаться с Питером сложно.

– Однако «Динамо» и «Краснодар» чуть не отобрали у него чемпионский титул.

– Но первым все равно стал «Зенит». В футболе «чуть-чуть» не считается.

«Я как будто попал в черный список»

– Как думаете, Станкович долго продержится в «Спартаке»?

– А кто его знает… Когда назначают тренера, он уже заранее должен быть готов, что его уволят. Особенно в нашем футболе. Вспомните Владимира Ивича. Человек вывел «Краснодар» на первое место, бросил перчатку «Зениту», а его вдруг в разгар сезона сняли. Как это понять?Андрей Талалаев за один год вообще в трех клубах успел поработать. Сначала его уволили из «Ахмата», потом из «Торпедо», а затем он оказался в «Химках». И вылетел с ними в первую лигу.

– Вы не любите тренеров, которые сами не играли в футбол. Один из них – бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско, который возглавляет нынче сборную Бельгии. Он какой специалист – плохой или хороший?

– Меня удивило, что Тедеско не взял на чемпионат Европы Тибо Куртуа. Это один из лучших вратарей мира. Да, Куртуа долго не играл из-за травмы, но уже восстановился. В финале Лиги чемпионов Тибо был в полном порядке. Вот Карло Анчелотти, главный тренер «Реала», не прогадал. Он был уверен, что Куртуа его не подведет. Для меня Анчелотти – выдающийся тренер. Супер! Тедеско ему не чета.

– Говорят, что с Куртуа не общается капитан сборной Бельгии Кевин де Брейне. У них давняя ссора – девушку не поделили. А еще Куртуа сам хочет быть капитаном сборной. Может, еще и в этом причина?

– Может быть. Но я считаю, что в сборной страны должны играть все лучшие. А это – задача тренера. Вот Евро и покажет, правильно поступил Тедеско или нет.

– А когда мы увидим вас на тренерском мостике?

– Не знаю. Тренерскую лицензию я получил. Но впечатление такое, что я попал в какой-то черный список. Не хотят Мостового видеть в роли тренера. Да только ли меня одного? Андрей Канчельскис, Андрей Кобелев, Игорь Колыванов, Игорь Шалимов тоже сидят без работы. Они все, как и я, играли за сборную России. А теперь, выходит, мы не нужны.

/Сергей Дадыгин.