Водолазкин отобрал «Большую книгу» у Прилепина

Победив в народном голосовании, Прилепин жюри не очаровал: он не вошел даже в тройку основных лауреатов. Главным победителем во второй раз стал Евгений Водолазкин за роман «Чагин», вторую премию получил Юрий Буйда за «Дар речи», бронзовый призер – Алексей Сальников с «Оккульттрегером».

Среди молодых авторов специальным призом «Выбор поколения» отметили «Розу» – третий роман Оксаны Васякиной («Рана», «Степь»). «Собеседник» попросил экспертов прокомментировать итоги и тренды этого года.

– Главная особенность списка финалистов «Большой книги» этого сезона – не просто присутствие в нем новичков, но довольно большой их процент, – прокомментировала список лауреатов и номинантов этого года главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева. – Это и Александра Шалашова с «Салютами на той стороне», и Хелена Побяржина с «Валсарбом», и Евгений Кремчуков с «Волшебным хором», и Михаил Турбин с романом «Выше ноги от земли», и Родион Мариничев с «Коменданью», и Алексей Колмогоров с «ОТМА». Можно отметить снижение процента литературы нон-фикшен. В этом году среди 15 финалистов нехудожественных книг было всего три: «Красное небо» Василия Авченко, «Создатель» Михаила Визеля и «Шолохов» Захара Прилепина. Метафоры окружающей нас действительности нашли выражение в элементах антиутопии, магреализма или фантастических допущений – таковы романы Александры Шалашовой, Дмитрия Захарова, Эдуарда Веркина и Алексея Сальникова. И еще один тренд этого сезона – писательский фокус на тему памяти, запоминания, воспоминаний. Он реализован в книгах Евгения Водолазкина, Хелены Побяржиной, Евгения Кремчукова.

– Ничего супе-острого или провокационного в этом году не было, – считает литературный критик, шеф-редактор «ЛитРес» Екатерина Писарева. – Много лауреатов и финалистов прошлых лет: Юрий Буйда, Оксана Васякина, Алексей Сальников, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин. Есть, однако, и новые имена, например Александра Шалашова, Михаил Турбин и Хелена Побяржина. Отдельно хочется отметить работу Михаила Визеля «Создатель», посвященную памяти легендарного журналиста и медиа-менеджера Антона Носика. Мы видим все тот же тренд на память и историческое прошлое (Побяржина, Колмогоров, Водолазкин), видим интерес к нехудожественным исследованиям (биография Шолохова и работа о Носике), а также стабильный интерес к автофикшену (Васякина и ее «Роза»).