Запретят ли фильм с названием «Мятежники»?

Сейчас картина находится в стадии получения прокатного удостоверения.

– Владимир Михайлович, это правда, что чиновники просят вас изменить название: мол, перед будущими президентскими выборами «Мятежники» звучит двусмысленно?

– Нет, это не так. Меня попросили об этом некоторые кинопрокатчики, но я отказался. В Минкульте картину приняли без малейших замечаний. Теперь ждем прокатное удостоверение. В отличие от людей, которые сейчас боятся всего на свете, я убежден, что «Мятежники» – это коммерческое название и привлечет внимание зрителей. Книга с этим названием уже в магазинах и прекрасно раскупается.

– Главная героиня фильма в конце произносит такую фразу: «Нам есть что сказать, и вы должны нас услышать». Некоторые могут в этих словах услышать глас оппозиции...

– Нет, это никак не связано с политикой. Я хотел рассказать, как важно, чтобы к детям с аутизмом, или колясочникам, или к слепым ребятам, с другими болезнями прислушивались. У нас ведь зачастую делают вид, что таких детей вообще не существует. Их сторонятся, ими не особо интересуются. Они как бы живут на обочине жизни. Если кто-то выглядит иначе, то к нему возникает брезгливое, агрессивное отношение... Наверное, потому, что многим не хватает толерантности, эмпатии.

Все истории, о которых идет речь в фильме, подлинные. Когда я работал над книгой, много общался с ребятами из домов-интернатов и записывал рассказы об их жизни. Например, историю, как мальчика облили бензином и подожгли или как мальчик-заика отказался от усыновления обеспеченной семьей, потому что не хотел бросать товарищей. В свое время от этих детей отказались родственники, общество, и в таких интернатах они находят свою семью, среди таких же ребят, которые тоже настрадались в этой жизни. Но, несмотря на тяжелые судьбы, какие встречаются среди них светлые личности и даже таланты! С прекрасным чувством юмора! Например, в картине звучат композиции группы «Овощи» – это ребята-инвалиды, которые сочиняют и поют песни. И название для своей группы придумали такое ироничное.

У нас снимались и ребята с ограниченными возможностями, и те, кто так или иначе соприкоснулся с ними. Например, главную роль превосходно исполнила 14-летняя Василиса Коростышевская, у которой есть сестра с синдромом Дауна. Мне кажется, такой фильм обязательно должны посмотреть как можно больше людей, и особенно подростки, чтобы в них пропала агрессия и возникло сочувствие и интерес к людям с ограниченными возможностями.

– Известно, что Министерство культуры вложилось в вашу работу финансово. Сложно было пробить там эту идею?

– В моей жизни просто ничего не происходит. Я живу этим проектом уже несколько лет. Почти год ушел на написание книги. В прошлом году финансирование мы не получили, грант выиграли только в этом. Я учу своих студентов, что главное для режиссера – упорство и терпение.