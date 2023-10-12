Боярыня Морозова: подлинная история

Сегодня все знают ее имя во многом благодаря знаменитой картине Василия Сурикова. И считают ее религиозной фанатичкой...

О том, какой была боярыня в жизни и чем так сильно разгневала царя Алексея Михайловича Тишайшего, рассказывает д.и.н., зав. отделом древней истории России СПбИИ РАН Павел СЕДОВ (на фото).

Любимица царицы

– Произошедшее с Феодосией Морозовой – следствие не только религиозной, но и придворной истории. В XVII в. тесно переплетались клановая борьба, реформа церкви и стремление царя сделать знать более послушной.

Трагический поворот в судьбе боярыни случился в 1671-м, когда ей исполнилось 39 лет. А до того она была одной из богатейших и родовитых женщин страны. Ее отец служил дворецким у царицы Марии Ильиничны. Брат мужа Феодосии – Борис Морозов – воспитатель царя, женатый на сестре царицы – Анне Милославской. Да и ее супруг – Глеб – близок к государю. Сама же она была любимицей царицы Марии. В общем, все родственники боярыни занимали весьма высокое положение при дворе. В 30 лет Феодосия овдовела, от мужа ей досталось значительное наследство. И брат мужа – крупный землевладелец – оставил все сыну боярыни Ивану, так как умер бездетным.

Была готова на компромисс

– Да, и братья боярыни, и сестра Евдокия (замужем за кравчим царя Алексея князем Петром Урусовым), как и она сама, были старообрядцами. Но боярыня вовсе не была той фанатичкой, какой предстает в картине Сурикова. Духовный отец Феодосии – протопоп Аввакум – осуждал ее за плотские соблазны (у нее была какая-то любовная история), за не полагающиеся по статусу вдовы вызывающие шапки... Сохранилось несколько ее писем, в которых Феодосия предстает рачительной хозяйкой и матерью, которую очень волнует судьба сына – ему пора идти служить, но у него слабое здоровье...

Тем временем в стране идет церковная реформа, которую в 1653-м начал Патриарх Никон. Он не менял веру, лишь ряд обрядов. Самый известный – осенение крестом.

Когда в X в. Русь принимала Крещение, обряд был двуперстным (сложенные указательный и средний пальцы означали двуединую сущность Христа, три прижатые к ладони – Божественную Троицу). А в XIII в. Византия перешла на троеперстие, по сути просто поменяв элементы обряда местами. Россия же хранила двуперстие до XVII в. Но и тогда реформа входила в жизнь тяжело: люди считали, что креститься двумя перстами заповедовал сам Христос и любое изменение ведет к утрате истинной веры. А за нее многие были готовы идти на смерть. Вот и протопоп Аввакум пошел на костер за веру. Что же касается Морозовой, тут ситуация не столь однозначна.

В 1666-м царь созвал церковный собор, чтобы судить Никона (принимая его реформу церкви, государь рассорился с Патриархом в вопросе власти). Накануне приезда высоких гостей царь пожелал, чтобы Морозова не смущала двух приглашенных вселенских патриархов, а крестилась троеперстно. Хотя бы для вида. Она отказалась.

Между тем ее приличное поведение во время собора было нужно царю не только потому, что боярыня была приближенной особой (хотя повиновение бояр было для него весьма важно, по сути, за непокорность Феодосия и заплатила жизнью), но и потому, что ее палаты находились в Кремле прямо напротив Чудова монастыря, где должен был проходить собор (эти данные мне недавно удалось найти в архиве). Фронда влиятельной знатной боярыни не могла не беспокоить государя. К тому же и она, и ее семья были покровителями и вкладчиками этого монастыря.

Царь пригрозил Морозовой отнять половину вотчин и палаты в Кремле. Боярыня, думая о будущем сына, покорилась.

Тайное монашество

– После этого Феодосия заболела и могла думать, что это знак Божий за отступничество. А тут еще в 1669-м умерла ее заступница – царица Мария. Через два года государь женился на Наталье Нарышкиной, борьба Милославских с его новыми родственниками началась задолго до свадьбы. Перспектив при дворе у Морозовой не осталось.

Феодосия приняла тайный постриг. Но не стала жить ни в монастыре, ни в своих вотчинах. Осталась в кремлевских палатах, ездила в гости, где резко осуждала реформы Никона, ругала и ярого противника старообрядцев боярина Матвеева, который сосватал царю Нарышкину...

Государя все это раздражало. Желая унизить боярыню, он повелел ей приветствовать Наталью Кирилловну на их свадьбе. Морозова сослалась на болезнь ног: не могу ни ходить, ни стоять. Царь заявил, что она загордилась. Правда, еще несколько месяцев пытался смирить боярскую гордыню уговорами.

Но Феодосия уже была непреклонна. Да, некогда она пошла на компромисс, но после утраты придворного чина и принятия пострига у нее больше не было причин лицемерить. А потом ее ведь еще и лично унизили... Сопротивление церковной реформе соединилось для нее с клановой борьбой.

Пытки

– В ноябре 1671-го архимандрит Чудова монастыря Иоаким пришел арестовывать непокорную боярыню. Евдокия Урусова узнала о готовящемся от мужа и пришла разделить участь сестры. Иоаким, столкнувшись с сопротивлением женщин, отправился к царю за советом, благо Грановитая палата была неподалеку.

Государь велел арестовать обеих. Князь Урусов стоял рядом, но не посмел просить за жену... Впрочем, он будто специально подталкивал супругу на мучения. И когда Евдокия была еще жива в заточении, женился снова, нарушая все церковные каноны. От Урусовой отрекся и сын. А вот дочери сочувствовали матери. Так церковный раскол мог разъединять родных. Феодосия же, узнав о приказе арестовать ее, отказалась идти. Тогда ее посадили в кресло и вынесли из палат. Иван, провожая мать, низко поклонился ей на прощание. Через несколько месяцев он умер.

Александр Литовченко. «Боярыня Морозова» (1885). Картина находится в Новгородском музее-заповеднике

Феодосию, Евдокию и еще одну староверку – Марию Данилову (она тоже была в родстве с кланом Милославских) доставили на допрос в Чудов монастырь. Поначалу просто увещевали. Но потом все же повели на дыбу...

Кстати, в это время государь начал раздавать преданным боярам земли на юге страны. Арест Морозовой тоже принес верноподданным крупные приобретения. Земли из ее вотчин получили и те, кто «стоял над муками» (присутствовал при пытках): так государь заставлял знать следовать своей воле. Над муками Феодосии «стояли» князья Иван Воротынский (старообрядец, к слову) и Яков Одоевский... Часть вотчин боярыни получил и отец Натальи Нарышкиной. А архимандрит Иоаким присоединил к Чудову монастырю ее двор в Кремле. Он давно этого хотел...

«Хочу умереть в чистом...»

– ...Окровавленные тела женщин бросили на снег.

Царь собирался казнить страдалиц. Члены Думы не посмели открыто выступить в их защиту (кроме князя Юрия Долгорукова), но считали, что демонстративная казнь знатнейшей боярыни может создать прецедент. За них вступилась крестная мать государя – царевна Ирина.

Женщин перевели в Новодевичий монастырь. Но многие знатные боярыни приезжали навещать узниц. Царя беспокоило, что придворные выражали сочувствие опальным. В итоге он согласился отправить их в ссылку в Боровский острог. Условия там были жестокие, но рядом находился монастырь, покровительница которого царевна Ирина могла хоть как-то помогать страдалицам. Однако долго это продолжаться не могло.

Царь приказал уморить женщин голодом. Феодосия, описывается в «Повести о боярыне Морозовой», просила караульного: «Дай хлебца!» Тот отвечал: «Боюся». «Яблоко или огурчик», – просит она. И вновь отказ. Тогда боярыня просит постирать ей рубаху, чтобы встретить смертный час в чистом...