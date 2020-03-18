Комик Долгополов вернулся в Москву и добровольно ушел на карантин

Известный стендап-комик, видеоблогер Александр Долгополов, который ранее покинул Россию из-за обвинений в оскорблении чувств верующих, вернулся на родину и сейчас находится в Москве. Об этом корреспонденту Sobesednik.ru сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

– Александр уже прошел границу и сейчас находится в Москве, – заявил нам Леонид Соловьев.

– Вы считаете, что угроза уголовного преследования Александра миновала? Разве его дело закрыли?

– Дело и не открывали. Все находится на стадии проверки. Но ввиду того, что прошло уже достаточно много времени, мы можем констатировать, что претензий к Александру не ожидается. Все мероприятия, которые можно было провести, проведены, и раз государство сейчас не усматривает никаких оснований для возбуждения дела, для предъявления ему обвинений, мы посчитали, что можно возвращаться, риск минимальный. Поэтому он и приехал.

Александр Долгополов // Фото: скриншот с YouTube

– Александр уже успел выступить на сцене или только планирует сделать это?

– Здесь уже, наверное, не совсем ко мне вопрос. Но как сознательный гражданин он сейчас находится в самоизоляции. Долгополов ведь вернулся из Европы, поэтому пока на добровольном карантине.

Напомним, что о своем решении вернуться в Россию Долгополов сообщил в инстаграме 15 марта:

«За это время я понял, что, для молодого комика сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России… я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права. Я нисколько не жалею о принятых решениях, я считаю что я прав, что уехал, попав в ужасную для себя ситуацию, в которой раньше не был – все же я всегда стараюсь жить, как свободный человек, и в случае опасности я реагирую, как считаю нужным, чтобы спастись, я не хочу позволить страху парализовать меня…»

По словам Александра, ему «немного страшно», но он «готов к потенциальной опасности»: «Надеюсь, меня не посадят, и вскоре мы увидимся на выступлениях».

Покинуть страну комик решил в январе 2020 года, когда узнал, что полиция начала в отношении него проверку. Артиста обвиняли в оскорблении чувств верующих. Предполагалось, что человека, обратившегося в правоохранительные органы с заявлением против Долгополова, мог оскорбить отрывок стендапа, где комик говорит об Иисусе и Деве Марии, используя ненормативную лексику.