Покинувший Россию из-за проверок МВД комик Долгополов планирует вернуться домой

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что намерен вернуться в Россию спустя два месяца после своего отъезда.

Об этом он написал в своем Instagram, передает «Дождь».

По словам шоумена, «оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами» для него будет сложнее, чем вернуться в Россию и «попробовать бороться за свои права».

Долгополов отметил, что не жалеет о своих решениях, поскольку попал «в ужасную для себя ситуацию, в которой раньше не был». Комик выразил надежду на то, что его «не посадят» и в ближайшее время он сможет давать шоу.

Напомним, в конце января стало известно, что в петербургский клуб HopHead, где выступал Долгополов, пришло письмо из правоохранительных органов с просьбой предоставить о нем информацию. Проверка началась после жалобы жителя Подмосковья на оскорбление чувств верующих. На следующий день комик покинул Россию.