МВД Подмосковья ищет комика Александра Долгополова, шутившего о Путине

Подмосковная полиция направила запрос в петербургский бар из-за выступления в нем комика Александра Долгополова. Копию обращения правоохранителей у себя в Instagram опубликовал сам стендапер.

В документе майор полиции А. Г. Ряполов просит администрацию бара уточнить, в их ли заведении выступал Александр Долгополов около года назад. Видео стендапа было опубликовано на YouTube и собрало более 2 млн просмотров, подчеркивается в письме.

Также в обращении полицейский просит предоставить все имеющиеся сведения о самом комике.

«Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, а теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь, не придется прятаться в лесу», — написал Долгополов под фотографией документа.

На концерте, привлекшем внимание полиции, комик, в частности, позволил себе пошутить об отношении россиян к президенту: «Если Путин издаст указ о том, что всем россиянам нужно прыгнуть в лаву, они скажут: "О Боже мой, но где мы найдем лаву, у нас нет ее во дворе, что нам делать, наш мудрый вождь?"»