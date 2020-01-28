Донос как лучшая реклама для стендапера

Молодой стендап-комик Александр Долгополов уехал из России после того, как МВД начало проверку его выступления в питерском баре.

Выступление Долгополова доступно в YouTube, и в комментариях под роликом пользователи хором иронизируют по этому поводу: «МВД сделало самую лучшую рекламу Долгополову. Браво! Почти 3 ляма просмотров». Действительно, более чем часовая программа, в которой Александр с самого начала не без матерка поминает всуе Иисуса и Деву Марию, вряд ли когда-нибудь заинтересовала бы аудиторию в несколько миллионов человек, если бы доблестные правоохранительные органы не возбудились от жалобы какого-то гражданина из Орехово-Зуево.

В России понапринимали множество запретительных законов, которые призваны вроде бы консолидировать общество, но на самом деле его разобщают. Закон об оскорблении чувств верующих, появившийся после выходки Pussy Riot в храме, – один из самых одиозных. Закон-месть, цель которого – наказать тех, кто неприятен лично тебе. Оскорбился комиком Долгополовым – стукани на него. И желание принимать подобные законы в российской вертикали не иссякло: например, на днях глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская предложила законодательно запретить приравнивание СССР к нацистской Германии.

Вроде бы всё правильно: ну негоже приравнивать, равно как и над Иисусом с Девой Марией ржать непристойно, но эффект-то получается обратный.

Стендап – сейчас жутко модное направление у молодежи. И очень свободное. Александр Долгополов – один из самых жестких в отношении российской действительности молодых комиков.

Но «жесткий» не означает «талантливый». Если флагманы жанра – резиденты Comedy Club – еще могут заставить смеяться широкую публику, то молодняк, перегибая с матом и шутками ниже пояса, часто бьет в «молоко».

Отъезд Долгополова из страны – вещь куда более не смешная, чем его монологи. Конечно, Александр, говоря стендаперским языком, в этой ситуации перебздел. Ну МВД. Ну проверка. Ну отправили запрос в этот питерский бар. Что светит за это? Отправят рыть дублер Беломорканала? Зато, пока он сидит за бугром, вытирает холодный пот и записывается в политэмигранты, россияне массово знакомятся с его «незаконным» творчеством. Вы где-то в этой ситуации видите логику? Лично я нигде. Так и живем...

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Материал вышел в издании «Собеседник» №03-2020 под заголовком «Комика преследуют оскорбленные верующие».