"Голос": ЦИК готовится к голосованию по Конституции в режиме спецоперации

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что ЦИК разморозил средства, предназначенные на организацию голосования по поправкам.

Как сообщает движение в защиту прав избирателей «Голос», данный вопрос был рассмотрен Центризбиркомом в тайне от всех, так сказать, «в режиме спецоперации».

В организации пояснили, что само заседание ЦИК, на котором прималось данное решение, проходило 20 мая. Однако изначально вопроса о возобновлении подготовки к голосованию на нем не поднималось.

– Сутки спустя, 21 мая, «Голос» обратил внимание на то, что на сайте ЦИК был добавлен 15-й вопрос в повестку, хотя все видели в трансляции, что заседание закрыли после 14 вопроса, – говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. – И так вышло, что этот 15-й тайный вопрос касается принятия постановления, возобновляющего распределение денежных средств в избирательные комиссии для проведения общероссийского голосования.

В одиннадцатом часу ночи ЦИК решил хоть как-то оправдаться.

Там заявили, что дополнительный вопрос действительно был включен уже после заседания, в чем в ЦИК не видят ничего плохого. «Кворум был обеспечен, решение принято официально и единогласно. Ввиду оперативного принятия решения по данному вопросу, трансляция заседания не возобновлялась, при этом постановление было размещено на сайте ЦИК России незамедлительно», – говорится в заявлении комиссии.

– ЦИК показал плохой пример регионам, – отмечает Мельконьянц. – Обычно на подобных тайных заседаниях УИКи устраивают манипулятивные повторные подсчеты с переписыванием протоколов.

– Почему-то об этом забыли известить общественность и прессу, – говорит эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг. – Раньше этот состав ЦИК не был замечен в принятии постановлений в режиме спецоперации. Теперь все ограничения сняты и деньги начнут поступать на счета избиркомов. А значит дата голосования уже не за горами. Но почему нельзя нормально рассмотреть этот вопрос в ходе отрытого заседания комиссии? Загадка, на которую у меня нет ответа.