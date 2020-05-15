"Голос": Госдума снова ограничила избирательные права граждан

Движение в защиту прав избирателей «Голос» сделало заявление по поводу двух законов, принятых Госдумой 13 мая. Воспользовавшись всеобщей изоляцией, депутаты беспрепятственно и без какого-либо публичного обсуждения ввели новые нормы в избирательное законодательство: вдвое, с 10% до 5% сократили количество недействительных и недостоверных подписей, необходимых для отказа кандидату в регистрации, и ввели еще ряд ограничительных мер. А также сделали возможным голосование по почте и электронное голосование.

«Вместо того, чтобы уменьшить запредельное число подписей, необходимых для регистрации кандидата на региональных и федеральных выборах, законодатели предлагают меры, которые в совокупности не облегчат возможности участия граждан в выборах, а затруднят их, — говорится в заявлении правозащитников. — Особого внимания заслуживает тот факт, что эти меры предлагают парламентские партии, которые освобождены от сбора подписей, то есть законодатели действуют не в интересах граждан, а в своих собственных, сознательно затрудняя регистрацию конкурентов».

Авторы документа также отмечают, что новые нормы только расширяют возможности использования форм голосования, и без того очень плохо поддающиеся гражданскому контролю. Речь о голосовании на дому, досрочном, выездном и дистанционном.

«Большинство этих форм уже были опробованы на российских выборах и вызвали массу скандалов и нареканий, в том числе и со стороны организаторов выборов, – напоминает "Голос". – Эти формы слабо поддаются гражданскому контролю и уязвимы для фальсификаций и принуждения граждан. Их внедрение без одновременного обеспечения гарантий эффективного контроля приведет к повышению уровня недоверия граждан к выборам».

Правозащитники отмечают, что второй блок поправок еще сильнее ограничивает право граждан избираться в органы власти различных уровней, что и раньше было не самым простым делом. Например, граждане, ранее осужденные по тяжким и особо тяжким статьям и так не могли участвовать в выборах в качестве кандидатов. «Теперь предлагается распространить это и на многие преступления средней тяжести (причем попадут под него и осужденные условно), — поясняет «Голос». — При этом под принятые ограничения подпадают не только граждане, осужденные за преступления против личности, но и по "политическим" статьям и "народным" предпринимательским статьям ("мошенничество", "присвоение или растрата"), а также по наркотическим составам».

По мнению правозащитников, с учетом «особенностей» российской судебной системы, «это означает прямое и умышленное ущемление в избирательных правах несколько сот тысяч граждан. Причем, не только права быть избранным, но и права избирать, поскольку российские граждане оказываются лишены права поддержать соответствующих кандидатов». Как мы это наблюдали на выборах в МГД летом 2019 года, только теперь еще жестче.

«Движение "Голос" считает, что принятые поправки существенно ограничивают избирательные права граждан, то есть противоречат части 2 статьи 55 Конституции России. Они направлены исключительно на удержание власти и противоречат конституционному предназначению выборов и референдумов как высшего непосредственного выражения власти народа, умаляют конституционные права граждан избирать и быть избранными», — заключается в заявлении.