"Голос" призвал Памфилову запретить Путину рекламировать его поправки

После утверждения Владимиром Путиным даты всероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию (22 апреля) движение в защиту прав избирателей «Голос» выступило с заявлением о невозможности его проведения без должного регулирования агитации за и против.

Как отмечает «Голос», никаких особых запретов в регламенте придуманного на скорую руку «общероссийского голосования» нет. «Государственные органы, государственные и муниципальные служащие, государственные средства массовой информации и даже избирательные комиссии уже развернули массированную агитацию за принятие поправок, – говорится в заявлении. – Естественно, что при этом они используют государственные, бюджетные ресурсы – ресурсы, предоставленные им обществом». Что, по сути, является политической рекламой исключительно в пользу сомнительных поправок, причем за наш с вам счет.

Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» / фото: Facebook

«Именно поэтому и российское избирательное законодательство, и международные избирательные стандарты запрещают участвовать в агитации государственным органам, а также чиновникам при исполнении ими должностных и служебных обязанностей», – напоминает «Голос».

Не говоря уже о том, что даже регламентированное вдоль и поперек голосование, даже с порогом явки, остается бессмысленным ритуальным действом, так как все 100% (а не 2/3, положенных по закону) региональных парламентов почти единогласно приняли поправки на прошлой неделе.

– Да, по ст. 136 Конституции поправки вступили в силу, – констатирует сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. – Они даже не допускали, что народ может проголосовать «против», и соответственно, что они не вступят в силу.

Как считают в движении «Голос», «при таких обстоятельствах общероссийское голосование не только не выявит волю народа, но и, наоборот, породит недоверие к любому результату и даже к действующей власти».

В связи с этим «Голос» призывает ЦИК обеспечить правовое регулирование агитации, чтобы и у сторонников, и у противников поправок все-таки были равные права. А всех остальных – президента, его администрацию и прочие органы государственной власти «воздержаться от участия в агитации». Правозащитники напоминают им, что это «нарушение конституционного принципа свободы воли и принципа равенства в отношении граждан».

Наверное, не помешало бы еще и напомнить вышеозначенным товарищам, что это, собственно, за принципы. Потому что, похоже, они либо крепко об этом забыли, либо даже не догадывались.

Впрочем, голосование еще может быть перенесено на неопределенный срок. Посмотрим, что решит на этот счет коронавирус.