"Голос" назвал четыре принципа честной "консультации" Путина с народом

В понедельник, 20 января, движение в защиту прав избирателей «Голос» выступило с заявлением о «голосовании» по поправкам к Конституции РФ, предложенным в среду, 15 января, Владимиром Путиным в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию.

«Голос» предоставил «Собеседнику» полный текст документа:

«15 января 2020 года президент Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. В нем он анонсировал принятие пакета поправок в Основной закон страны, которые, по его собственному выражению, «касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти». Он также заявил, что несмотря на имеющуюся юридическую возможность принять поправки голосованием в парламенте, считает необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок, поскольку определяющим при их принятии все же должно быть «мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти».

Движение «Голос» положительно относится к идее выявлять волю граждан страны при принятии важных политических решений. Разработка и принятие Конституции, изменение ее важных положений, безусловно, должно быть общим делом нации.

Однако, предложенное «голосование» не предусмотрено российскими законами. Оно скорее похоже на манипулятивный и пропагандистский прием, направленный на легитимизацию ситуативно выгодных конкретным политическим силам решений.

Движение «Голос» считает, что результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан только в том случае, если будут соблюдены следующие четыре принципа.

Голосованию граждан по столь важному вопросу должно предшествовать заблаговременное принятие на уровне закона ясных и устойчивых правил такого голосования. Такие правила не должны устанавливаться указом и носить ситуативный и конъюнктурный характер. Их разработка — дело представительного органа (Федерального собрания), который должен создать понятные условия выявления мнения граждан и равные возможности для всех политических субъектов (политических партий и иных общественных объединений и инициативных групп).

Единственной подходящей формой для выявления воли граждан при принятии поправок в Основной закон является референдум. Уже очевидно, что анонсированное голосование по поправкам к Конституции не будет референдумом в смысле федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации». «Голос» считает, что отказ от использования правового механизма референдума является попыткой обойти закрепленные в законе гарантии прав граждан на участие в референдуме, а также закрепленные в процессуальных кодексах нормы, гарантирующие судебную защиту этих прав и санкции за их нарушение. Мы полагаем, что такие решения — проведение не предусмотренного законодательством «голосования-не-референдума» — ведут к разрушению права. Они показывают, что любой правовой запрет можно обойти, придумав новый квазиправовой механизм.

Выявление осознанной воли народа возможно только по итогам широкой, достаточно продолжительной и содержательной дискуссии, в ходе которой могут быть сформулированы и обсуждены разные точки зрения на высказанные предложения. Права граждан на получение информации и на агитацию в этих условиях должны быть, как минимум, не меньше предусмотренных в действующем законодательстве о выборах и референдумах. В частности, должно быть обеспечено полноценное обсуждение вынесенных на голосование вопросов, в том числе право формировать агитационные группы со своими фондами. Им должно быть предоставлено достаточно времени для распространения своего мнения среди участников голосования. Само всенародное голосование должно лишь подводить логичный, легитимный и легальный итог такой общественной дискуссии.

Голосование должно происходить раздельно по каждой поправке, поскольку на голосование выносится не целостный документ, как в случае с принятием Конституции, а большой пакет частных изменений. По разным поправкам у одного человека могут быть противоположные мнения, и те, кто поддерживает одну правку, могут не поддерживать другую. В связи с этим полагаем, что предложение голосовать сразу за весь пакет поправок не позволит выявить позицию граждан по конкретным вопросам. «Пакетное» голосование считаем совершенно неприемлемым приемом.

Несоблюдение этих принципов, на наш взгляд, дискредитирует саму идею обращения к мнению граждан при решении столь важных вопросов государственного устройства, зафиксированных в Конституции, и предлагает вместо выявления воли граждан его суррогат».

Напомним, о том, что предлагаемое «народное голосование» по поправкам к Конституции будет не референдумом, а лишь способом «посоветоваться с гражданами», еще в день оглашения президентских предложений заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Со ссылкой на источники во власти сообщалось, что провести «голосование» планируется до 1 мая. 20 января источники в Администрации президента сообщили, что наиболее вероятной датой пока является 12 апреля.