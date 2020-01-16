В СФ анонсировали проведение "голосования" по поправкам в Конституцию до 1 мая

Всероссийское голосование по предложенным Владимиром Путиным поправкам в Основной закон проведут в выходной день до мая 2020 года. Об этом со ссылкой на собеседника в Совете Федерации сообщает ТАСС.

«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней», — цитирует агентство источника.

При этом предполагается, что законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму уже в феврале-марте текущего года.

Напомним, что о возможном внесении ряда поправок в Основной закон государства в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию накануне, 15 января, объявил президент России Владимир Путин.