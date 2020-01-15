Путин призвал ужесточить требования к кандидатам в президенты в Конституции

В рамках послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил обсудить ряд поправок в Конституцию.

В частности, российский лидер заявил, что Конституция должна иметь приоритет в российском правовом пространстве. Поэтому международные акты, по его мнению, должны действовать только в той части, которая не противоречит Основному закону России.

Кроме того, Владимир Путин призвал ужесточить требования к кандидатам в президенты. Согласно предложению главы государства, теперь для выдвижения своей кандидатуры они должны прожить в России не менее 25 лет и не иметь другого гражданства.

Также президент предложил убрать слово «подряд» из статьи Конституции о числе разрешенных для одного человека президентских сроках. О необходимости такого изменения, запрещающего президенту находиться у власти больше двух сроков, Владимир Путин говорил еще во время своей декабрьской пресс-конференции.

Среди других возможных нововведений в Конституцию он назвал пункты, повышающие роль губернаторов в выработке решений на федеральном уровне, а также позволяющие парламенту утверждать кандидатуры на должность главы правительства.

При этом Путин подчеркнул, что Россия должна оставаться президентской республикой.

Для принятия данных поправок в Конституцию президент предложил провести всенародное голосование: «Поправки, которые нам предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры и действующего закона через принятие соответствующих конституционных законов. Вместе с тем, учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательное решение» (цитата по стенограмме «Российской газеты»).