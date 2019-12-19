Путин допустил изъятие слова "подряд" из статьи Конституции о президентских сроках

Президент России ответил на вопрос о вероятности внесения изменений в действующую Конституцию РФ.

По его словам, изменить стоило бы только часть 3 статьи 81 Конституции РФ, которая гласит, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд».

«Можно было бы отменить оговорку "подряд", — сказал Путин, объяснив это тем, что такую точку зрения разделяют многие политики и политологи. — Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд».

Кроме того, по мнению главы государства, Конституцию можно изменить также в части расширения прав парламента, но «только после хорошей, глубокой дискуссии в обществе».

По части обеспечения политической конкуренции, добавил Путин, в Основном законе все в порядке.