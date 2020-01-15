Песков пояснил, что вместо референдума Путин просто "посоветуется с гражданами"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что референдума по внесению в Конституцию поправок проводиться не будет, вместо этого президент Владимир Путин подпишет отдельный указ о проведении голосования, передает ТАСС.

«Поскольку президент [в послании Федеральному Собранию] говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей Конституции Российской Федерации, то в данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования», — пояснил Песков, отметив, что из-за серьезности решения «президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами», таким образом отметив, что прямого действия на принятие новых норм граждане иметь не будут.

Редактор отдела политики газеты «Ведомости» Дмитрий Камышев полагает, что в данном случае имеет место попытка изменить Конституцию «в обход конституционной нормы». По его мнению, почти все поправки, предложенные Путиным во время его послания Федеральному Собранию, действительно могут быть приняты без референдума, однако поправка о «приоритете Конституции России в нашем правовом пространстве», согласно которой законы РФ станут приоритетными по отношению к международным нормам, противоречит пункту 4 статьи 15 первой главы Конституции РФ. При этом именно первые две главы, а также глава 9, устанавливающая порядок внесения поправок и пересмотра положений Конституции, не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием.

Единственный способ изменить эту норму основного закона — принятие новой Конституции, для чего необходимо её утверждение двумя третями Конституционного Собрания или через референдум. Камышев напоминает, что в России не установлена процедура работы и формирования Конституционного Собрания: этого так и не сделал парламент. Однако, по его мнению, внести соответствующую поправку можно, используя третью главу Конституции, дополнив статью 79, в которой говорится, что «Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации».