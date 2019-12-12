Тень Конституции

Сегодня годовщина принятия Конституции. Ее еще называют Основным законом. Но уже давно она представляет собой довольно странный документ, несмотря на очень либеральное содержание в той части, что касается прав и свобод. А вот с реализацией туговато...

А мы пока процитируем основные статьи из 1-го раздела «Основы конституционного строя». Полезно будет знать. И начнем мы с конца — в статье 15 установлено, что Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и — внимание — прямое действие. А если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Россия уже давно даже решения международных судов избирательно выполняет, а о казусе с международной Конвенцией о борьбе с коррупцией мы недавно писали: можно принять декларативную часть, ни к чему не обязывающую...

Вспомним, что в статье 2 Конституции установлено, что в России человек, его права и свободы являются высшей ценностью. А в обязанность государству ставится признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. А теперь — цитата гаранта Конституции: «Бросил пластиковый стакан в представителя власти — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины». То есть: вменить человеку и гражданину срок за ничто, подразумевая, что впоследствии это может вылиться в массовые беспорядки... А может и не вылиться — но осуждают уже сейчас...

Как пройти мимо статьи 3 — « Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ»? Если раньше власть вспоминала об избирателях и заискивала перед ними хоть за полгода перед выборами, то теперь не делает и этого, просто не пуская практически не подконтрольных себе кандидатов к народному волеизъявлению. Вспомним и о том, насколько законодательно трудно провести хоть какой-то референдум — для этого нужно согласие не менее чем 2 млн граждан с охватом многих субъектов федерации. По иронии, на федеральном уровне последний референдум был посвящен принятию Конституции Российской Федерации (почти 58,5 процентов высказались «за»).

Кстати, Российская Федерация провозглашена социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Сейчас, сдается, слишком узкая прослойка граждан может быть довольна этими условиями — и это отнюдь не средний класс, а чиновники всех мастей и статусов и приближенные к «особе императора»...

Вы верите, что в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности? Но так прописано в статье 8.

О провозглашенном в статье 10 принципе разделения властей и говорить вслух неудобно. То, что государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, очевидно, не помнят в Администрации Президента — именно оттуда властные импульсы распространяются на все ветви. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны, но на бумаге.

И это мы только по самым вершкам. Получается, праздник есть — и даже когда-то был выходным. Но времена меняются...