Путин заявил о необходимости соблюдения прав и свобод человека в новых законах

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно придерживаться баланса между задачами технологического прогресса и защиты прав и свобод человека при разработке законов в цифровой сфере, «где приходится по сути идти непроторенным путем».

Он отметил, что развитие общества «требует все нового и нового осмысления Конституции», заявив, что при разработке новых законов «важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека».

Также, поздравив судей Конституционного суда с Днем конституции, президент подчеркнул, что решение этой инстанции «учитываются при создании законов и в правоприменительной практике».

«Мы неоднократно, когда с коллегами из правительства собираемся и думаем о принятии тех или иных вопросов, очень часто в ходе дискуссии — а у нас эти вопросы обсуждаются очень открыто, по существу, и в спорах очень часто рождаются решения — кто-то из оппонентов ссылается в обосновании своей позиции на позицию Конституционного суда по тем или иным вопросам. Это практика, с которой мы все время имеем дело», — приводит ТАСС слова Путина.