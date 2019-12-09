Много цифр о борьбе с коррупцией – кроме самой главной: статьи 20

Международный день борьбы с коррупцией — здесь. По индексу восприятия коррупции Россия располагается между Ираном и Ливаном на 136-м месте. Ниже идут Гвинеи: соответственно, Папуа — Новая Гвинея, собственно Гвинея и Гвинея-Бисау.

К этому дню выступили и глава Следственного комитета Бастрыкин, и генеральный прокурор Чайка. Первый заявил вдруг, что в стране должна быть введена уголовная ответственность для юридических лиц. Это, мол, создаст правовые условия для экстратерриториального уголовного преследования находящихся (внимание!) за рубежом международных организаций и иностранных юридических лиц за преступления, посягающие на интересы РФ.

Второй сыпал цифрами: за девять месяцев 2019 года выявлено 26 114 случая коррупции, за тот же период прошлого года — 25 004. Есть и административные правонарушения в этой сфере — государство обогатилось штрафами почти на 3 млрд руб.

Но все это имеет слишком малое значение, так как уровень коррупции «с цифрами» несопоставим с реальным. И вот почему. Есть Конвенция ООН против коррупции. В ней есть статья 20: «При условии соблюдения своей Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т. е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать».

Таково международное определение коррупции. Как известно, в России, согласно Конституции, приоритет норм международного права, для этого нужно лишь одобрение парламентом международного акта. И оно есть — принят Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции». И в первом пункте мы читаем: «1) Российская Федерация обладает юрисдикцией в отношении деяний, признанных преступными согласно статье 15, пункту 1 статьи 16, статьям 17–19, 21 и 22, пункту 1 статьи 23, статьям 24, 25 и 27 Конвенции, в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 42 Конвенции».

Как видим, 20-я статья Конвенции — самый главный пункт — не работает на территории РФ, что делает международный акт пустой формальностью. А день борьбы с коррупцией, конечно, отмечается и здесь...

Кстати, около 70 процентов жителей страны убеждены, что в Конституцию РФ необходимо внести поправки. Народ радеет за улучшение социальной политики. А власть заинтересована в окончательном решении вопроса по поводу приоритета международных норм. Можно все сделать разом, тем более что в Конституции уже прописано, что Россия де-юре социальное государство, а Основной закон у нас прямого действия. Но это тот случай, когда де-юре не значит де-факто...